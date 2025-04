Vì sao đồng đô la Mỹ không cạnh tranh lại với vàng? 24/04/2025 18:04

(PLO)-Giới đầu tư đang bán tháo đô la Mỹ và chọn vàng là tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng thế giới hôm nay (24-4) vẫn giữ sức mạnh là 3.338 USD/ounce, tương đương 106 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng đã tăng vọt do những biến động thương mại gần đây thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng để trú ẩn an toàn. Trong khi đó, giá trị trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng đô la Mỹ liên tục lao dốc.

Trả lời phỏng vấn Hãng tin CNBC, ông Vivek Dhar, Giám đốc nghiên cứu Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, cho biết sự thay đổi này do chính sách thương mại của Mỹ khiến tính bất định gia tăng trên thị trường toàn cầu.

Do đó, vàng trở thành tài sản trú ẩn an toàn được thị trường ưa chuộng. Ngược lại, đồng đô la Mỹ và trái phiếu kho bạc Mỹ đã bị bán tháo khi sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của các tài sản này suy giảm.

Trái phiếu kho bạc Mỹ đã chứng kiến một đợt bán tháo trong những tuần gần đây, trong khi đó, chỉ số đô la Mỹ (USD Index) đã trượt dốc và giảm 8% từ đầu năm đến nay.

Ông John Reade, chuyên gia phân tích Hội đồng vàng thế giới nói với CNBC rằng: "Mặc dù đây không phải là câu chuyện "Cái chết của đồng đô la Mỹ", nhưng có thể nói rằng niềm tin vào Mỹ, nền kinh tế và các tài sản chính của nước này là đồng USD và trái phiếu kho bạc đã bị suy giảm".

Nhờ đồng đô la Mỹ bị bán tháo và suy giảm giá trị đã giúp vàng có những cú tăng mạnh. Giá vàng đã liên tục đạt đỉnh cao mới và chạm mức đỉnh cao nhất mọi thời đại là 3.500 USD.

J.P. Morgan dự báo giá vàng sẽ đạt trung bình 3.675 USD/ounce vào quý IV- 2025 và đạt 4.000 USD vào quý II-2026.