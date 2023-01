Giá hoa tết tăng gấp đôi, người dân nhộn nhịp mua trứng gà, trứng vịt

(PLO)- Theo đại diện chợ hoa Đầm Sen, TP.HCM, nguồn cung hoa về chợ giảm khiến giá nhiều loại hoa tăng gấp đôi, gấp rưỡi so với ngày thường, sức mua chậm.

Ngày 19-1 (28 tết), cao điểm mua sắm tết, ghi nhận tại chợ Võ Thành Trang, chợ Bà Hoa (quận Tân Bình, TP.HCM), người dân tấp nập mua sắm bông, trái cây, trầu cau…

Tại một số siêu thị, lượng khách đến mua sắm không đông, người dân vẫn chỉ mua bánh mứt, trái cây mâm ngũ quả, thực phẩm tươi sống.

Tại các chợ, nhiều loại hoa giá tăng cao như hoa huệ tăng lên 350.000-400.000 đồng/bó, lay ơn 160.000 đồng/bó.

Đáng chú ý, hoa ly kép 400.000 đồng/bó, ly thường 300.000-350.000 đồng/bó, hoa cúc 35.000-40.000 đồng/bó.

Nhiều người bán cho biết những ngày gần đây, do hút hàng nên giá hoa tăng cao. Tuy nhiên, hoa ly kép hiện giờ là 400.000 đồng/bó vẫn chưa bằng so với năm trước 500.000 đồng/bó.

Trong khi đó, một số điểm bán hoa ly "lạnh" với giá 120.000-250.000 đồng/bó.

Ông Lý Phú Quí, Giám đốc HTX Đầm Sen (quản lý chợ đầu mối Đầm Sen), cho biết, tết năm nay, do nhà vườn Đà Lạt đẩy hàng đi miền Trung nên lượng hoa từ Đà Lạt nhập chợ giảm so với năm ngoái.

Chẳng hạn, hoa lay ơn về chợ những ngày qua chỉ bằng 70% so với cùng kỳ. Do nguồn cung giảm nên giá tất cả các loại hoa đều tăng gấp đôi, gấp rưỡi so với ngày thường.

Theo đó, ngay tại chợ sỉ Đầm Sen, hoa ly kép 300.000-350.000 đồng/bó, hoa ly thường 200.000-250.000 đồng/bó.

Hoa lay ơn loại 1 “hàng nóng” giá 60.000-80.000 bó, đây là hoa mới cắt từ nhà vườn được đưa về chợ bán ngay.

Theo ông Quí, năm nay, 60% hoa ly Đà Lạt trổ sớm nên để đáp ứng nhu cầu trưng tết, nhà kinh doanh phải trữ lạnh. Vì vậy, hoa ly “lạnh” có giá mềm 80.000-150.000 đồng/bó.

“Nguồn cung ít, giá hoa tăng cao khiến sức mua ở các tỉnh chậm. Do đó, tối nay là cao điểm tiêu thụ nhưng dự báo giá hoa khó tăng đột biến” - ông Quí cho hay.

Ngoài bông hoa, trái cây…, trứng gà, trứng vịt cũng là mặt hàng được nhiều người dân mua nấu món thịt kho tàu.

Giá trứng gà 28.000-32.000 đồng/chục, trứng vịt 38.000-40.000 đồng/chục, trứng bách thảo 80.000 đồng/chục.

Đặc biệt, thịt heo thường “hot” mỗi dịp cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao nhưng năm nay, 28 tết, nhiều sạp vẫn còn đầy ắp hàng.

Thịt heo ba rọi 160.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 210.000-220.000 đồng/kg, không tăng so với hai ngày trước đó.

Chị Hường, tiểu thương chợ Gò Vấp cho biết thịt heo thường sẽ bán được nhiều trong ngày 28, 29 tết nhưng hôm nay, sức mua giảm 1/3. Do đó, tiểu thương hy vọng ngày mai (29 tết) sẽ bán đắt hàng hơn.

Trong khi đó, bà Liễu, tiểu thương bán thịt gà chợ Nguyễn Văn Trỗi (quận 3), cho biết thời điểm này giá gà công nghiệp giảm 5.000 đồng, như đùi gà góc tư 55.000 đồng/kg.

Trong khi đó, gà ta tăng 5.000-10.000 đồng/kg tùy loại như gà thả đất ăn lúa, gà nuôi chuồng, gà nuôi cám công nghiệp… giá 100.000 đồng/kg, 130.000 đồng và 200.000 đồng/kg.

“Thịt gà sẽ được bán đến 30 tết để phục vụ nhu cầu cúng ông bà cuối năm. Hôm nay, người dân mua tiêu dùng hàng ngày nên chưa bán được nhiều, còn lại là khách quen đặt hàng” - bà Liễu nói.

Đại diện Saigon Co.op cho biết nhiều chương trình bình ổn giá, giảm giá tại siêu thị Co.opmart, cửa hàng tiện lợi Co.op Food… thu hút người dân đến sắm Tết. Hiện sức mua của hệ thống Saigon Co.op tăng 30%- 40% so với những ngày trước.

Đặc biệt, từ nay đến 31-1, siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… phối hợp với Vissan, Anh Hoàng Thy “chiêu đãi” người tiêu dùng đại tiệc thịt sạch không lợi nhuận, giảm giá đến 30%. Ngoài ra, rau củ quả cũng được giảm từ 32%- 47%.

Song song đó, các siêu thị tăng giờ phục vụ lên đến 16/24 giờ mỗi ngày. Vì vậy, khách hàng có thể yên tâm sắm tết đến tận nửa đêm.

