Giả mạo văn bản của Công an TP.HCM gửi cho tỉnh Đồng Nai

(PLO)- Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, truy xét kẻ tung tin giả, sai sự thật lên mạng xã hội.

Ngày 24-10, Công an TP.HCM bác bỏ thông tin về một văn bản giả mạo lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Công an TP.HCM, sáng cùng ngày, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền hình ảnh có nội dung bịa đặt về hoạt động của lực lượng Công an Thành phố (hình ảnh giả mạo văn bản của Phòng An ninh kinh tế - Công an TP.HCM).

Công an TP.HCM khẳng định thông tin, hình ảnh trên là giả mạo, không chính xác. Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh, truy xét kẻ có hành vi tung tin giả, sai sự thật.

Công an Thành phố đề nghị người dân không tin, không lan truyền các thông tin thất thiệt; tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Mọi hành vi vi pháp pháp luật đều bị xử lý nghiêm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn văn bản với nội dung “do yêu cầu cấp bách, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Biên Hòa cung cấp hồ sơ cho Phòng An ninh kinh tế - Công an TP.HCM về dự án IZUMI CITY và dự án AQUA CITY về sai phạm trong quản lý đất đai của liên hiệp HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đồng Nai (Dona Coop) trước ngày 15-11-2022. Đề nghị Sở tài nguyên và Môi trường Tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện”.

Đoạn văn bản sau đó lan truyền với tốc độ chóng mặt, tuy nhiên nhiều người bày tỏ thái độ hoài nghi vì trong văn bản đã viết sai cụm từ tỉnh Biên Hòa.

NGUYỄN TÂN