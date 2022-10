Công an thông tin vụ cháy ở quán bar Distrist K, quận 1

(PLO)- Theo Công an, thời điểm quán bar phát cháy đang được sửa chữa, nghi do hàn cắt kim loại, tia lửa hàn bén vào mút xốp…

Ngày 17-10, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM có thông tin ban đầu về vụ cháy quán bar Distrist K, 30 đường Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1.

Theo cảnh sát, khoảng 9 giờ 32 phút ngày 17-10 xảy ra cháy tại nhà hàng (ăn uống), số 30 đường Thủ Khoa Huân (phường Bến Thành, Quận 1).

Lực lượng cảnh sát Phòng PC07 cùng Công an quận 1 cùng phối hợp đã dập tắt đám cháy lúc 10 giờ 50.

Theo cảnh sát, nhà hàng nói trên có một trệt một lầu từng vi phạm an toàn PCCC và bị đình chỉ từ tháng 5 đến nay.

Vụ cháy thiêu rụi diện tích khoảng 300 m2/ 800 m2. Nguyên nhân là trong quá trình sửa chữa có hàn cắt kim loại, khả năng là tia lửa bắn vào mút xốp gây cháy. Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang mời chủ quán bar và đơn vị thi công lên để điều tra.

Trước đó, khói lửa bùng lên từ quán bar một trệt, một lầu trên đường Thủ Khoa Huân. Vụ cháy cách cổng Bắc Chợ Bến Thành khoảng 50 m gần cả Dinh Độc Lập, Nhà hát Thành phố, phố đi bộ Nguyễn Huệ…

Phát hiện cháy, người dân khu vực hô hoán, kêu cứu và tìm cách tiếp cận để khống chế đám cháy. Do lửa xuất phát từ khu vực kín, có chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên bùng lên dữ dội.

Lửa lớn kèm cột khói đen kịt cao hàng trăm mét bốc mùi khét lẹt ra toàn khu vực khiến người dân náo loạn. Nhiều cửa hàng kinh doanh lân cận hốt hoảng di dời đồ đạc, tháo chạy ra khỏi nhà.

Phòng PC07 phối hợp với quận 1, quận 3 huy động 12 xe và 83 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khống chế đám cháy. Cảnh sát mang mặt nạ phòng độc, huy động xe thang tiếp cận nhiều hướng dập lửa.

Đường Thủ Khoa Huân đoạn qua hiện trường đám cháy được phong tỏa để đảm bảo an toàn. Hàng trăm người dân, du khách hiếu kỳ đứng từ xa quan sát, chụp ảnh khiến khu vực hỗn loạn.

Trước đó, vào cuối tháng 9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM đã công bố danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm an toàn PCCC và an ninh trật tự. Trong số này có Công ty TNHH nhà hàng cà phê Distrist K (quán bar Distrist K), 30 Thủ Khoa Huân.

Tuy nhiên, quán sau đó vẫn hoạt động rầm rộ và được Pháp Luật TP.HCM phản ánh trong bài viết “Quán bar vẫn rầm rộ đón khách dù đã bị đình chỉ hoạt động”.

Đến tối 5-10, Công an quận 1, TP.HCM và Công an phường Bến Thành lập biên bản đối với vi phạm của quán bar District K.

Nguồn tin từ lãnh đạo phường Bến Thành cho biết, hiện lửa đã tắt nhưng khói đen vẫn còn bốc cao. Lực lượng PCCC vẫn đang triển khai các biện pháp dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vị này cho biết thêm, quán này trước đó vi phạm pccc và bị đình chỉ nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh, địa phương đã tăng cường giám sát và yêu cầu khắc phục các vi phạm pccc. “Tuy nhiên, đang khắc phục vi phạm thì xảy ra sự cố cháy”, vị này cho biết.

