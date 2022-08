Giá mua USD 'chợ đen' tăng gần 200 đồng

Phiên giao dịch ngày 23-8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm cặp đồng tiền USD/VND ở mức 23.237 VND/USD, tăng 15 đồng so với công bố trước đó. Với biên độ +/-3% theo quy định, tỉ giá sàn là 22.540 VND/USD, tỉ giá trần 23.934 VND/USD.

Như vậy, trong tám phiên giao dịch gần đây, tỉ giá trung tâm của cặp USD/VND do Ngân hàng Nhà nước công bố đã tăng 77 đồng mỗi USD. Tuy nhiên, giá USD tại các ngân hàng thương mại chỉ tăng với biên độ từ 10–20 đồng mỗi USD.

Đầu giờ chiều phiên giao dịch hôm nay, giá USD tại Vietcombank niêm yết giá mua – bán ở mức 23.240 – 23.550 VND/USD, tăng 5 đồng chiều mua và bán so với giá chốt phiên trước.

Tính từ đầu tuần trước – thời điểm tỉ giá trung tâm do ngân hàng Nhà nước công bố bắt đầu chuỗi phiên tăng giá đến nay đã tăng tới 77 đồng mỗi USD, thế nhưng giá USD tại Vietcombank chỉ tăng 10 đồng. Tương tự, cùng thời điểm này giá USD tại Eximbank và BIDV cùng tăng 20 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Trên thị trường tự do, tỉ giá USD/VND có phiên tăng giá thứ ba liên tiếp. Tùy nơi mà giá USD tự do ở chiều mua vào dao động từ mức 24.070 – 24.110 VND/USD, còn chiều bán ra phổ biến quanh mức 24.140 VND/USD. So với ba phiên trước, hiện mỗi USD tăng 140 – 180 đồng ở chiều mua và tăng 160 đồng ở chiều bán ra.