Hiện các đại lý ngày càng đưa ra nhiều đợt giảm giá ô tô mới để duy trì doanh số bán hàng, đẩy giá giao dịch trung bình xuống trong tháng 1.

Được biết, sự kết hợp giữa nguồn cung xe mới tăng và doanh số bán hàng chậm chạp đã dẫn đến mức giá ô tô mới giảm ngay trong tháng đầu tiên của năm 2024. Trên toàn ngành, giá giao dịch trung bình (ATP) cho một chiếc xe mới trong tháng 1 đứng ở mức 47.401 USD (tương đương 1 tỉ 157 triệu đồng).

Giá ô tô mới giảm 3,5% trong tháng 1, trong đó mẫu xe hạng sang và SUV cỡ lớn bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ảnh: Carscops.

Mức giảm 2,6% so với tháng 12 không phải là điều đáng ngạc nhiên, vì tháng 1 thường doanh số bán hàng chậm hơn, với doanh số bán xe hạng sang thường tăng đột biến trong tháng cuối cùng của năm. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là dữ liệu mới nhất cho thấy giá ô tô mới giảm 3,5% so với tháng 1 năm 2023.

Erin Keating, nhà phân tích điều hành tại Cox Auto cho biết: “Mức giảm ATP của xe mới so với cùng kỳ năm trước là 3,5% là đáng chú ý. Giá đã có xu hướng giảm trong khoảng sáu tháng nay do các nhà sản xuất ô tô đang thực hiện các thỏa thuận để duy trì doanh số bán hàng”.

Theo đó, ATP của Subaru tăng nhẹ 0,2%, trong khi của Toyota Motor Corporation tăng 2,9%. Stellantis tăng 3,3%, ATP của Tập đoàn ô tô Hyundai tăng 3,9% và Mazda tăng đáng kể 5%. Ngược lại, ATP của Tesla có mức giảm đáng kể nhất trong toàn ngành, giảm mạnh hơn 20% so với tháng 1 năm 2023.

Tháng trước, mức ưu đãi trung bình lên tới 5,7% giá giao dịch của một chiếc xe mới. Con số này tăng nhẹ so với tháng 12, khi tỷ lệ này ở mức 5,5% và tăng gần 100% so với tháng 1 năm 2023, khi mức ưu đãi trung bình chỉ chiếm 2,8% ATP.

Tuy nhiên, không phải tất cả các phân khúc xe đều bị ảnh hưởng như nhau. Mức giảm giá cho xe bán tải nhỏ, SUV cỡ lớn và xe tải nhỏ thấp đáng kể, chỉ chiếm chưa đến 3% ATP. Điều này cho thấy rằng những loại phương tiện này hiện đang có nhu cầu đặc biệt cao.

Ngược lại, nhu cầu về xe hạng sang dường như đang suy yếu. ATP trên toàn phân khúc đã giảm xuống còn 60.978 USD vào tháng 1, giảm từ mức 62.834 USD chỉ một tháng trước đó và là mức thấp nhất kể từ mùa hè năm 2021. So với tháng 1 năm 2023, ATP dành cho xe hạng sang nói chung đã giảm 9,7% và những chiếc SUV hạng sang nhỏ gọn đã bị ảnh hưởng đặc biệt khi mức giá mà người tiêu dùng phải trả giảm 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn chung, ưu đãi dành cho xe hạng sang chiếm trung bình 6,2% ATP, cao hơn gấp đôi so với một năm trước đó. Phân khúc này cũng chỉ chiếm 19,8% doanh số toàn ngành trong tháng 1, giảm từ mức 20,6% trong tháng 12.

Giá ô tô mới giảm ở phân khúc không sang trọng và thấp hơn 2,1% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 1. Tương tự, giá trung bình phải trả cho một chiếc xe điện trong tháng 1 là 55.353 USD, thấp hơn 10,8% so với một năm trước đó. Tuy nhiên, ATP đã tăng 3,2% so với tháng 12, khi giá ở mức thấp nhất trong một năm, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu xe điện giảm.

Giá niêm yết trung bình của xe ô tô mới cũng giảm. Theo dữ liệu của Cox Auto, ALP đứng ở mức 47.142 USD vào đầu tháng 2, đánh dấu mức giảm 1% so với năm trước và xu hướng giảm vẫn tiếp tục. Mặc dù giá niêm yết tăng cao vào cuối tháng 12 nhưng bắt đầu giảm vào nửa cuối tháng 1 và kể từ đó tiếp tục giảm thêm 1% mỗi tuần.

MG cho ra mắt hai mẫu ô tô mới với giá chỉ từ 399 triệu đồng (PLO)- Thương hiệu ô tô Anh Quốc vừa cho ra mắt hai mẫu xe New MG5 với giá chỉ từ 399 triệu đồng và MG RX5 có giá từ 699 triệu đồng.

PHƯƠNG LÊ