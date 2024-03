Giá thuê phòng khách sạn ở Nha Trang rẻ bất ngờ

Ngày 8-3, Sở Du lịch Khánh Hòa tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp du lịch năm 2024 với sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp du lịch, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng dù hồi phục khá ấn tượng, nhưng du lịch Nha Trang - Khánh Hòa vẫn chưa đạt mức ổn định như trước dịch COVID-19, cũng như khai thác hết tiềm năng sẵn có của địa phương này.

Phòng khách sạn ở Nha Trang đang rất rẻ

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho rằng khách du lịch đã quay trở lại, nhưng thống kê cho thấy công suất phòng mới chỉ đạt trung bình khoảng 45-46%.

Nha Trang đang thừa phòng khách sạn. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Nhựt, thời gian qua để cạnh tranh, giảm lỗ, nhiều doanh nghiệp, khách sạn đã hạ giá phòng xuống rất thấp.

“Hiện, các trang bán phòng trực tuyến như Booking, Agoda đang rao bán phòng nhiều khách sạn ở Nha Trang được gắn bốn sao chỉ với giá hơn 500.000 đồng/phòng/đêm, kèm theo ăn sáng dành cho hai người. Điều này vô hình trung sẽ tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, chất lượng dịch vụ giảm sút, tạo hình ảnh không tốt cho khách du lịch Nha Trang – Khánh Hòa”- ông Nhựt khuyến cáo.

Theo ông Nhựt, tình hình cạnh tranh trong việc bán phòng khách sạn giá rẻ tại Nha Trang - Khánh Hòa không mới và nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có chiến lược kinh doanh của từng đơn vị.

“Để đảm bảo giá cả đi đôi với chất lượng trong dịch vụ khách sạn, doanh nghiệp có thể thực hiện các biện pháp xây dựng một hệ thống giá cố định, đầu tư vào chất lượng dịch vụ, xây dựng một thương hiệu mạnh, tìm đối tác kinh doanh đáng tin cậy và cung cấp các dịch vụ đặc biệt, tiện ích, chiến lược marketing thông minh”- ông Nhựt phân tích.

Khánh Hòa có gần 1.200 cơ sở lưu trú với hơn 55.000 phòng, trong đó chỉ có hơn 100 cơ sở được xếp hạng từ 3-5 sao, còn hơn 1.000 cơ sở còn lại chưa thực hiện thủ tục công nhận hạng sao.

Còn đại diện Công ty CP Vinpearl đề xuất một số nhóm giải pháp thu hút du khách, như sản phẩm du lịch đêm song hành cùng du lịch biển và nên nâng tầm thành sản phẩm chiến lược. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cần đầu tư phát triển, ban hành cơ chế quản lý pháp lý phù hợp, chính sách ưu tiên về tài chính, thuế nhằm tạo điều kiện cũng như thu hút nhiều doanh nghiệp rót vốn vào mô hình kinh tế đêm.

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đại diện Công ty CP Vinpearl cũng kiến nghị Sở du lịch, UBND tỉnh Khánh Hòa cần ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông công cộng, du lịch xanh, tăng cường các tuyến xe bus công cộng, tàu du lịch, trợ giá cho một số dịch vụ như cáp treo mà doanh nghiệp này đang triển khai.

“Cuối cùng là dẫn dắt việc xây dựng thương hiệu cho điểm đến, phát động các chiến dịch truyền thông về du lịch chung cho điểm đến. Đồng thời, huy động sự tham gia từ không chỉ các doanh nghiệp lớn mà là mọi doanh nghiệp đang kinh doanh trên địa bàn với giá trị cốt lõi du lịch biển, du lịch xanh, sạch, đẹp, thân thiện với du khách”- đại diện Công ty CP Vinpearl nói.

Làm gì để đạt mục tiêu 9 triệu khách?

Theo ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, năm 2023, một loạt chỉ tiêu du lịch của địa phương đều vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 7,2 triệu lượt, tăng 182% so với cùng kỳ (vượt 80% so với kế hoạch); còn doanh thu du lịch đạt 33.000 tỉ đồng, tăng 142,8% so với cùng kỳ.

Từ sau đại dịch COVID-19, Khánh Hòa là một trong những địa phương có tốc độ phục hồi du lịch thuộc top cả nước cùng với Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh….

Do vậy, năm 2024, Khánh Hòa đặt mục tiêu đón chín triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng ba triệu lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch ước đạt 41.100 tỉ đồng.

“Để đạt mục tiêu đó, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã đề ra kế hoạch sẽ tổ chức nhiều hoạt động sự kiện du lịch quy mô lớn, như: chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển TP Nha Trang; Liên hoan nhạc Jazz quốc tế dự kiến diễn ra cuối tháng 4; Liên hoan du lịch biển 2024; Lễ hội ánh sáng”- ông Cung Quỳnh Anh cho biết.

Nhiều doanh nghiệp kiến nghị tỉnh Khánh Hòa cần có chính sách hỗ trợ hợp lý cho mô hình kinh tế đêm cần. Trong ảnh: Du khách đi cáp treo tham quan du lịch ban đêm ở Vinpearl Harbour. Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch ở các thị trường nước ngoài, như: TP Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên và TP Thượng Hải (Trung Quốc); tổ chức chương trình khảo sát, tìm hiểu, kết nối hợp tác du lịch tại tỉnh Khánh Hoà của đoàn công tác thành phố Lorient, Pháp; tổ chức đoàn xúc tiến thị trường Bắc Úc, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Nhật Bản…

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị Sở Du lịch nghiên cứu đẩy nhanh việc ứng dụng chuyển đổi số trong ngành du lịch; tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá, kích cầu thu hút khách du lịch.

Về kiến nghị của doanh nghiệp về đa dạng các sản phẩm du lịch, ông Thiệu giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch triển khai đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Khánh Hòa đã được phê duyệt hồi tháng 6-2023.

Sở Công Thương được giao triển khai đề án về việc tổ chức thí điểm mô hình hoạt động chợ đêm trên địa bàn TP Nha Trang giai đoạn 2023-2025 một cách thiết thực, hiệu quả với mục đích hướng đến phục vụ du khách là chính yếu.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, Hiệp hội doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc cần chủ động kết nối, phối hợp với các địa phương là thị trường du lịch tiềm năng, trọng điểm của Khánh Hòa.

Còn các địa phương có ký kết hợp phát triển du lịch với tỉnh Khánh Hòa thì khẩn trương xây dựng kế hoạch xúc tiến, thu hút khách du lịch để đưa vào triển khai ngay.

“Phát triển du lịch, thu hút du khách là cần thiết nhưng phải đảm bảo luôn nâng cao dịch vụ, giữ hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh”- ông Thiệu yêu cầu.