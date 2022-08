Giá trị tài sản bị lấy khi cưỡng chế nhà dân ở phường Hiệp Bình Chánh là gần 30 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đã thông báo kết quả định giá số tài sản bị các thành viên đoàn cưỡng chế lấy khi cưỡng chế nhà không phép ở phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Theo kết luận của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự thuộc UBND TP Thủ Đức, tổng giá trị tài sản mà gia đình ông MVĐ, chị HBC (phường Hiệp Bình Chánh) bị lấy là 29.430.667 đồng.

Các tài sản gồm hai chai rượu, một laptop, một máy tính bảng đã qua sử dụng, bốn điện thoại di động, năm đồng hồ đeo tay, một mắt kính, hai chiếc nhẫn, hai bông tai.

Hội đồng giám định đã từ chối giám định một túi màu vàng và một đôi bông tai bằng vàng 18k có trọng lượng 0,5 chỉ đã qua sử dụng do không thể hiện thông tin đầy đủ để thu thập, khảo sát giá.

Trước đó, PLO đã có bài phản ánh về việc đoàn cưỡng chế tự ý lấy đồng hồ, nhẫn... khi cưỡng chế phá dỡ nhà dân ở khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh.

Cụ thể, ngày 17-5, đoàn cưỡng chế công trình vi phạm của UBND phường Hiệp Bình Chánh đã cắt khoá, tháo dỡ nhà xây không phép của gia đình chị HTBC tại KP7. Đến sáng hôm sau, chị C đi tìm quần áo cho con đi học thì phát hiện nhiều đồng hồ, nhẫn và một số tài sản khác bị mất.

Chị C thông báo cho lực lượng chức năng thì được trả lại từng món đồ gồm: Nhẫn, đồng hồ, mắt kính… và một số tài sản khác chưa được tìm thấy.

Công an TP Thủ Đức sau đó cũng đã phối hợp cùng Công an phường Hiệp Bình Chánh vào cuộc xác minh và xác định năm thành viên trong đoàn cưỡng chế đã lấy tài sản của gia đình chị C.

Công an nhanh chóng triệu tập năm người này để điều tra, làm rõ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, đây là năm lao động tự do được UBND phường Hiệp Bình Chánh thuê để thực hiện tháo dỡ công trình không phép trên địa bàn. Bước đầu, năm công nhân này thừa nhận lấy một số đồ của gia đình chị C.

Đến ngày 6-8, nguồn tin PLO cho biết hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức tiếp tục điều tra.

Chuyển đơn cho Chủ tịch TP Thủ Đức Liên quan tới vụ việc, gia đình ông Đ, chị C cũng đã có đơn gửi đến Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ TP Thủ Đức về việc xem xét, xử lý trách nhiệm của trưởng đoàn cưỡng chế và cán bộ trong đoàn cưỡng chế vì buông lỏng quản lý, để xảy ra vụ việc. Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ TP Thủ Đức cho biết đã chuyển đơn này đến Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND TP Thủ Đức xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết cho gia đình ông Đ, chị C.