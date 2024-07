Giá vàng thế giới tăng vọt lên sát ngưỡng cao chưa từng thấy 12/07/2024 08:59

Phiên giao dịch thứ năm, 11-7, theo giờ New York, giá vàng thế giới giao ngay tăng 1,84%, rất mạnh, lên 2.414,50USD/ounce.

Nguyên nhân đến từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 của nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm 0,1%, theo công bố mới nhất của Cục Thống kê Lao động Mỹ. Diễn biến này là đáng chú ý khi chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 đứng yên, còn tính từ đầu năm 2020 đến nay, tháng nào cũng tăng dù ít, dù nhiều. Và nếu tính trong khoảng thời gian 1 năm qua, thì tăng 3%.

Gần đây, có hiện tượng rất khó đặt mua vàng miếng SJC trực tuyến - Ảnh: Ngọc Diệp

Kịch bản Fed hạ lãi suất 2 lần trong năm 2024

Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã có thêm bằng chứng về việc lạm phát giảm tốc, đúng như kỳ vọng của Chủ tịch Jerome Powell.

Trong các bài phát biểu trước công chúng, Chủ tịch Fed không ngừng nhấn mạnh đến việc sẽ chỉ hạ lãi suất khi xuất hiện những chỉ báo rõ ràng cho thấy lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt về gần sát mức mục tiêu.

Diễn biến giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường New York - Ảnh: Kitco News

Với thị trường, số liệu lạm phát Mỹ mới nhất tốt hơn rất nhiều so với kỳ vọng của giới chuyên gia, vốn dự báo tăng 0,1% so với tháng liền trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại quỹ Regan Capital, ông Skyler Weinand, nhận xét diễn biến chỉ số CPI mới nhất có thể dọn đường cho việc Fed hạ lãi suất cơ bản đồng USD ngay từ đầu tháng 9 tới. Ngoài ra có thể sẽ nghĩ tới một lần hạ lãi suất nữa vào tháng 12, nếu lạm phát tiếp tục giảm.

Nhiều chuyên gia phân tích tin rằng nếu trong tháng 8, báo cáo lạm phát vẫn tích cực thì đến cuối năm, Fed có thể nới lỏng chính sách tiền tệ với ít nhất 2 hoặc 3 lần. Nếu kịch bản này xảy ra, nó sẽ đúng như tuyên bố mà Fed đưa ra hồi tháng 3, rằng năm nay có thể sẽ có ba lần hạ lãi suất điều hành.

Với các diễn biến này, kết quả khảo sát của CME FedWatch cho thấy khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9 là khoảng 92,7%, cao hơn rất nhiều so với xác suất 60% cách đây một năm.

Và những kỳ vọng, dự báo trên đã thúc đẩy giá vàng thế giới tăng mạnh.

Rất khó đặt mua vàng miếng SJC trực tuyến

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC đầu giờ sáng nay, 12-7 vẫn duy trì ở mức định hướng của Ngân hàng Nhà nước, 74,98 – 76,98 triệu đồng/lượng, được thiết lập từ 6-6 đến giờ. Chênh lệch mua vào - bán ra 2 triệu đồng/lượng tiềm ẩn rủi ro với người mua.

So với giá vàng thế giới mới nhất, giá vàng miếng SJC trong nước chỉ chênh 2,1 triệu đồng/lượng.

Cũng là vàng 999.9 nhưng các thương hiệu khác, chẳng hạn của Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, giá vàng miếng 999.9 Kim Bảo giao dịch ở mức 74,65 – 76,20 triệu đồng/lượng. Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ giao dịch ở mức 75,38 – 76,88 triệu đồng/lượng, tăng khoảng hơn 100 nghìn đồng/lượng cả ở chiều mua vào và chiều bán ra.

Nhưng như PLO đã phản ánh, việc mua vàng miếng SJC vẫn khá khó khăn. Thậm chí, vàng miếng, vàng nhẫn 999.9 thương hiệu khác cũng không có nhiều giao dịch. Tình hình sáng nay tiếp tục như vậy.