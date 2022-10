Giá xăng tăng, người mua ô tô cũng tiếp tục tăng

(PLO)- Tính đến hết tháng 9, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 58% trong khi xe nhập khẩu tăng 55% so với cùng kì năm ngoái.

Doanh số bán hàng trong nước tiếp tục tăng

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 33.463 xe, bao gồm xe 25.611 du lịch; 7.539 xe thương mại và 313 xe chuyên dụng.

Theo đó, doanh số xe du lịch tăng 2%, xe thương mại tăng 37% và xe chuyên dụng tăng 17% so với tháng trước.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 17.193 xe, tăng 11% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.270 xe, tăng 6% so với tháng trước. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 9 tăng 57% so với 2021.

Xe ô tô du lịch tăng 78%, xe thương mại tăng 10% và xe chuyên dụng tăng 2% so với năm 2021. Tính đến hết tháng 9, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 58% trong khi xe nhập khẩu tăng 55% so với cùng kì năm ngoái.

Xe nhập ồ ạt về nước

Theo thống kê từ Cục Hải quan Việt Nam, lượng ô tô nhập khẩu vào thị trường Việt Nam trong tháng 9 đạt 18.303 xe, tổng kim ngạch đạt 367,45 triệu USD. So với tháng 8, kim ngạch xe nhập khẩu về Việt Nam giảm 4,7%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lượng ô tô nhập khẩu đạt mức 114.496 chiếc, tổng kim ngạch 2,6 tỉ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng xe đã tăng 0,2% và kim ngạch tăng 3%.

Cũng như các tháng trước đây, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam vẫn chủ yếu đến từ ba thị trường gồm: Indonesia, Thái Lan và Trung quốc. Trong đó, trong tháng 9, lượng xe từ Indonesia tiếp tục vượt qua Thái Lan nắm giữ vị trí đứng đầu trong các nước xuất khẩu ô tô đến thị trường Việt Nam.

Cụ thể trong tháng 9 có 9.315 ô tô có xuất xứ từ Indonesia được nhập về Việt Nam, đạt kim ngạch 135,33 triệu USD. Lượng xe nhập nguyên chiếc từ Thái Lan đạt 7.102 xe với kim ngạch khoảng 132,13 triệu USD.

Dù số lượng xe nhập khẩu từ Indonesia hiện đứng đầu nhưng tổng kim ngạch trong 9 tháng đầu năm vẫn thấp hơn Thái Lan (691,37 triệu USD so với 881,4 triệu USD). Lý do đến từ việc các mẫu xe có xuất xứ từ Indonesia đa phần thuộc phân khúc giá bình dân.

THY NHUNG