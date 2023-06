Giải mã sức hút của “Coachella Việt Nam” sau màn cháy vé kỉ lục

(PLO)- Chưa đầy 24 giờ sau khi mở bán, “siêu đại nhạc hội quốc tế” 8Wonder đã chính thức cháy vé, cho thấy sức hút rất lớn của sự kiện được ví như “Coachella Việt Nam”. Điều gì đã làm nên lực hấp dẫn chưa từng thấy với 8Wonder?

“Thỏi nam châm” Charlie Puth

Có lẽ, phải rất lâu rồi, giới yêu nhạc Việt mới được chứng kiến cơn “sóng thần” gây chấn động đến vậy, khi 8Wonder chính thức được công bố cùng danh tính ngôi sao thế giới sẽ tham gia sự kiện - Charlie Puth.

Nhắc tới Charlie Puth là nói tới ngôi sao hạng A của thế giới, chủ nhân của siêu hit See You Again (kết hợp cùng Wiz Khalifa) từng làm nên lịch sử với vị trí Quán quân Billboard Hot 100 trong 12 tuần lễ. MV của ca khúc này sau đó đã đạt gần 6 tỉ lượt xem, góp mặt trong danh sách những MV được xem nhiều nhất mọi thời đại. Ngoài ra, không thể không nhắc tới We Don't Talk Anymore – hit khủng từng hút 3 tỉ view, cùng hàng loạt ca khúc mang “thương hiệu” Charlie Puth như: Attention, I Don’t Think That I Like Her, Smells Like Me, Left And Right…

Tất cả những siêu phẩm ấy, theo dự đoán của giới hâm mộ, nhiều khả năng sẽ được chàng ca sĩ sinh năm 1991 mang tới 8Wonder trong màn trình diễn cũng kéo dài kỉ lục hơn 75 phút tại Việt Nam. Bởi thế, không chỉ khán giả Việt, không ít vị khách quốc tế cũng sốt ruột đợi giây phút mở màn của 8Wonder, diễn ra vào ngày 22-7 tại VinWonders Nha Trang.

Cuộc đổ bộ của dàn sao Việt

Cùng với Charlie Puth, những “tấm vé quyền lực” của 8Wonder sẽ mang người yêu nhạc đắm chìm trong loạt hit made in Vietnam của dàn sao Việt. Đó có thể là “Tháng tư là lời nói dối của em”, “Tháng mấy em nhớ anh” của Hà Anh Tuấn… hay những giai điệu da diết trong “Cả một trời thương nhớ”, “Gửi người yêu cũ”, “Cô đơn trên Sofa” của “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà…

Ngoài ra là những cái tên hot hit với giới trẻ như: Chàng hoàng từ của King of Rap HIEUTHUHAI, cái tên gây bão mạng xã hội MONO, Tlinh – nữ rapper cá tính bước ra từ Rap Việt, nàng công chúa Amee – chủ nhân của “Anh Nhà Ở Đâu Thế”, “Trời Giấu Trời Mang Đi” cùng DJ tài năng, xinh đẹp của showbiz Việt Mie.

Bên cạnh những bản hit quen thuộc, rất nhiều khán giả cũng đang mong chờ một kịch bản collab (màn kết hợp) được dự đoán có thể diễn ra trên sân khấu của 8Wonder giữa những nghệ sĩ nổi tiếng Việt cùng Charlie Puth. Nếu điều này trở thành sự thực, đây sẽ là khoảnh khắc bùng nổ của 8Wonder, đồng thời là cơ hội để đưa Việt Nam ra thế giới khi những “hitmakers” của nhạc Việt đương đại trình diễn cùng “ông hoàng hitmaker” hàng đầu thế giới.

Cơ hội “quẩy” tại sân khấu 180 độ view biển đỉnh cao

Cộng hưởng cùng cảm xúc thăng hoa của những bản hit sẽ là không gian quy mô và được đầu tư khủng tại 8Wonder. Trên khắp các diễn đàn, nhiều người hâm mộ đang tỏ ra rất háo hức và… sốt ruột, chờ đến giờ G để được trực tiếp trải nghiệm “sân khấu vô cực” độc lạ chưa từng có tại 8Wonder. Thông tin được công bố trước đó cho biết, đây sẽ là một sân khấu rộng tới 10.400m2 với tầm nhìn 180 độ hướng ra vịnh biển Nha Trang cùng thống hệ thống âm thanh, ánh sáng và visual đẳng cấp thế giới.

8Wonder sẽ trở thành một sân khấu trong mơ đúng nghĩa, nơi hàng nghìn con người cùng hòa vào những giai điệu lúc du dương, ngọt ngào, khi sôi động bùng nổ, giữa thế giới đại dương đầy màu sắc và những ráng chiều tuyệt đẹp của biển Nha Trang.

Hành trình trải nghiệm có 1-0-2 tại 8Wonder

Vượt khỏi phạm vi một sự kiện âm nhạc bình thường, 8Wonder mang tới hành trình trải nghiệm thực sự khác biệt cho khán giả. Từ 15 giờ ngày ngày 22-7, tất cả du khách có thể trải nghiệm hàng loạt hoạt động hấp dẫn của Lễ hội biển quốc tế WonderFest 2023 diễn ra ngay trong khuôn viên VinWonders Nha Trang như: màn trình diễn carnival, các cuộc thi cosplay, flashmob, Liên hoan Âm nhạc Indie…

Ngoài ra, tất cả có thể thỏa sức tìm hiểu tinh hoa ẩm thực các miền tại Lễ hội Đặc sản bản địa, cùng gia đình, người thân khám phá đại dương, tham gia các trò chơi nước, thực hành tại xưởng nghệ thuật, xem bài tarot, trang điểm, làm tóc, hay hòa mình vào những vũ điệu Hawaia và âm nhạc DJ sôi động…

Những trải nghiệm ấy, kết hợp với không gian âm nhạc đỉnh cao, biến của 8Wonder trở thành “kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder” đáng chờ đợi của không chỉ khán giả Việt Nam, mà cả người hâm mộ thế giới.

Mở bán chính thức từ 20 giờ ngày 21-6, toàn bộ vé VVIP, VIP và GA 1,2; GA 3,4 của 8Wonder đã nhanh chóng được bán hết trong chưa đầy 24 giờ. Nổi bật nhất trong đợt mở bán vé chính thức của 8Wonder là tấm vé VVIP có giá 10 triệu đồng/vé với nhiều đặc quyền như thưởng thức âm nhạc ở khán đài riêng biệt chính diện sân khấu, dùng champagne, bia, nước ngọt không giới hạn cùng đồ ăn nhẹ và có trọn vẹn 1 ngày vui chơi thỏa thích tại VinWonders Nha Trang cùng set quà tặng đặc biệt mang dấu ấn 8Wonder.

Đ.H