Giải pháp ứng phó với bão số 3 tại TP.HCM 05/09/2024 19:00

(PLO)- Theo dự báo thời tiết, bão số 3 có thể gây mưa to, có dông, gió giật mạnh trên địa bàn TP. HCM

Theo dự báo thời tiết, bão số 3 có thể mưa to, trong mưa có dông, gió giật mạnh trên địa bàn TP.HCM. Do đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã đưa ra các giải pháp nhằm ứng phó cơn bão này.

Cây xanh ngã đổ ngày 4-9 trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: NDCC

39 cây xanh ngã đổ do mưa ngày 4-9

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, ngày 4-9, trên địa bàn TP.HCM cây xanh bị ảnh hưởng do mưa lớn kèm dông gió.

Trong đó đã 39 cây xanh bị ngã, gồm 1 cây mới trồng, 10 cây loại 1, 25 cây loại 2 và 3 cây loại 3; có 6 cây bị nghiêng và 23 cây gãy nhánh.

Sự cố này đã dẫn đến một người tử vong. Ngoài ra cây xanh ngã đổ đã đè 2 xe ô tô, 2 xe máy, 1 trụ chiếu sáng và hư một barrie trong công viên.

Nguyên nhân dẫn đến cây xanh ngã đổ, gãy cành vào chiều ngày 4-9 được Sở Xây dựng xác định là trên địa bàn TP có mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật mạnh.

Sau khi xảy ra sự cố, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh đã phối hợp với các lực lượng tại địa phương, cảnh sát giao thông để nhanh chóng giải tỏa hiện trường, cắt cây, dọn dẹp.

Hiện Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật và Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh đang tập trung lực lượng để rà soát những cây xanh bị ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua để kịp thời đốn hạ, cắt tỉa cành nhánh. Đồng thời, tổ chức lực lượng trực để ứng phó với những đợt mưa lớn có thể xảy ra tiếp theo trên địa bàn TP.

"Nhánh cây dầu đã va trúng người dân gây tử vong, theo quan sát ban đầu, nhánh gãy của cây dầu vẫn còn tươi, thời điểm xảy ra sự cố, thời tiết tại khu vực cũng như trên toàn địa bàn TP có mưa rất lớn và dông gió giật rất mạnh"- báo cáo từ Sở Xây dựng TP.HCM nêu rõ.

Tập trung lực lượng kiểm tra cây xanh

Theo dự báo thời tiết, bão số 3 có thể gây mưa to, gió giật mạnh trên địa bàn TP. Do đó để chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn TP.HCM Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tập trung lực lượng kiểm tra cây xanh thuộc trách nhiệm quản lý để cắt tỉa, đốn hạ những cây bị sâu bệnh, bọng gốc, nghiêng có khả năng gãy đổ, gãy cành nhánh. Điều này nhằm giảm thiểu sự cố do cây xanh gây ra.

Đồng thời, các đơn vị cần bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực, phối hợp các đơn vị có liên quan để có biện pháp ứng phó, xử lý ngay các trường hợp cây xanh ngã đổ (nếu có). Nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, hạn chế tối đa những rủi ro, thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố cây xanh trên địa bàn. Nhất là xử lý các cây ngã đổ lên nhà dân, trụ sở, trường học, bệnh viện, công trình công cộng...

Sở Xây dựng đề nghị Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, các cống kiểm soát triều, van ngăn triều, máy bơm, trạm bơm theo phân cấp nhằm đảm bảo khả năng chống ngập cho khu vực đô thị.

Ngoài ra cần tăng cường nạo vét hệ thống thoát nước trên các tuyến đường thường xuyên bị ngập úng do mưa lớn, triều cường. Cần sửa chữa, thay thế hồ ga bị sụt lún, mất nắp, hư hỏng đề đảm bảo an toàn giao thông.

Hơn nữa đơn vị này phải tổ chức trực tại hiện trường các vị trí ngập nước, thực hiện công tác vớt rác miệng thu hồ ga trước, trong và sau mưa bão, bố trí rào chắn, biển báo và phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập nặng.

Cạnh đó là tăng cường kiểm tra hệ thống hệ thống chiếu sáng đô thị và xử lý ngay các công việc đảm bảo an toàn điện, lắp đặt bổ sung thiết bị bảo vệ an toàn điện nhằm kịp thời, chủ động ứng phó trong mùa mưa bão, lũ.