Giải Pulitzer 2022: Tôn vinh đặc biệt những nhà báo Ukraine

Ngày 10-5, Hội đồng giải thưởng Pulitzer, giải báo chí hàng đầu tại Mỹ, đã công bố danh sách đoạt giải, tôn vinh những bài báo, nhà báo phản ánh đậm nét tình hình thế giới.

Năm nay, giải thưởng cao quý nhất của Pulitzer - giải phục vụ cộng đồng - đã vinh danh tờ Washington Post vì tuyến bài về vụ bạo loạn ở Đồi Capitol (Mỹ) vào tháng 1-2021, do những người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra.

“Washington Post đã kể lại thuyết phục và trình bày sinh động giúp cho độc giả hiểu biết sâu sắc và thấu đáo về cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội vào ngày 6-1-2021, một trong những ngày đen tối nhất đất nước" - theo bà Marjorie Miller, trưởng ban tổ chức giải Pulitzer.

Trong khi đó, tờ The New York Times thắng lớn khi giành 3 giải thưởng Pulitzer nâng tổng số giải được trao lên tới 135 kể từ năm 1917. Các giải thưởng tờ báo nhận được thuộc các hạng mục: Đưa tin địa phương (National Reporting), Đưa tin quốc tế (International Reporting) và Phụng sự cộng đồng (Public Service).

The New York Times được ban giám khảo đánh giá cao với tuyến bài điều tra về các vụ tử vong liên quan tới cảnh sát Mỹ.



Bài viết được giải ở hạng mục đưa tin quốc tế là loạt bài phanh phui những thiệt hại tàn khốc trong chiến dịch không kích của Mỹ tại Trung Đông, nói về thương vong của dân thường trong các cuộc không kích của nước này tại Iraq, Syria và Afghanistan, cùng với bài viết về vụ ám sát Tổng thống Haiti.

Phóng viên Andrea Elliott của tờ The New York Times cũng vinh dự đoạt giải Pulitzer với cuốn sách Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City (tạm dịch: Đứa trẻ vô hình: Nghèo đói, Sống còn và Hy vọng ở một thành phố Mỹ).

Ở mục ảnh, hãng tin Reuters đã giành giải thưởng với loạt ảnh và bài viết về đại dịch COVID-19 tại Ấn Độ.

Pulitzer còn trao giải trích dẫn đặc biệt cho các nhà báo ở Ukraine vì đã đưa tin về chiến sự với Nga. Hội đồng Pulitzer cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với 12 nhà báo đã thiệt mạng khi đưa tin về cuộc chiến ở Ukraine.

“Hội đồng giải thưởng Pulitzer vui mừng trao tặng giải tuyên dương đặc biệt cho các nhà báo Ukraine vì sự dũng cảm, sức chịu đựng và cam kết đưa tin đúng sự thật của họ” - bà Miller tuyên bố.

Được nhà báo Mỹ Joseph Pulitzer thành lập từ năm 1917, Pulitzer là giải thưởng báo chí danh giá hàng đầu tại Mỹ. Người chiến thắng mỗi hạng mục sẽ nhận được một huy chương vàng cùng giải thưởng trị giá 15.000 USD.