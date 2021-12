Nói thêm về trải nghiệm này, anh cho hay mình cảm thấy hạnh phúc khi được vợ trả lương. Tuấn Hưng tâm sự, năm vừa qua do dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên hoạt động nghệ thuật của giới nghệ sĩ nói chung đều bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên hơn lúc nào hết, anh cảm nhận rất rõ tình cảm cũng như sự quan tâm, yêu thương mà mọi người dành cho nhau. Đặc biệt, nam ca sĩ khẳng định, niềm đam mê ca hát trong mình vẫn luôn cháy bỏng và anh mong sớm đến ngày có thể trở lại sân khấu để gặp gỡ khán giả.



"Khi dịch bệnh ập đến, người nghệ sĩ dù nổi tiếng cỡ nào thì trong căn nhà của riêng họ vẫn chỉ là một ông bố bình thường, nếu có thể chia sẻ chăm sóc được cho người thân thì cũng vô cùng trân quý" - Tuấn Hưng bộc bạch.



Tuấn Hưng là một trong số ít ca sĩ sở hữu nhiều bản "hit" trong showbiz Việt. Ảnh: NVCC



Cũng theo Tuấn Hưng, tuy công việc ca hát của anh bị ngưng trệ vì dịch bệnh song rất may công ty làm đẹp do bà xã anh làm Tổng giám đốc vẫn hoạt động tốt. Chính cô còn động viên anh làm các đêm nhạc trực tuyến, vừa là để có cơ hội giao lưu với khán giả, vừa xem đó là dịp để kêu gọi mọi người quyên góp ủng hộ các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ công tác phòng chống dịch và giúp đỡ những người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.



Nam ca sĩ xúc động khi nhớ lại câu chuyện đầu năm 2021, vợ chồng anh cùng bạn bè tham gia "giải cứu" gần chục tấn nông sản cho người dân ở vùng tâm dịch Hải Dương. Việc làm này với anh tuy nhỏ bé song mang lại niềm hạnh phúc lớn lao vì phần nào giúp được người nông dân gặp khó khăn khi đang phải đối diện với tác động của dịch bệnh.



Nam ca sĩ xúc động khi nhớ lại câu chuyện đầu năm 2021, vợ chồng anh cùng bạn bè tham gia "giải cứu" gần chục tấn nông sản cho người dân. Ảnh: NVCC

Về phía Thu Hương - bà xã của Tuấn Hưng, cô cũng quả quyết mình đang rất hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân bên cạnh người chồng nổi tiếng. Người bạn đời của Tuấn Hưng trải lòng, nam ca sĩ là người đàn ông của gia đình, luôn yêu thương, chiều chuộng và quan tâm hết mực đến vợ con.

Hơn hết, khi trở về nhà, anh không nề hà bất cứ việc gì từ rửa xe, rửa bát, quét nhà, nấu ăn, chăm con...Thậm chí, anh còn có thú vui nuôi chim, chăm gà, chăm cá và rất hào hứng khi làm những việc đó.

"Càng ngày tôi càng nhận ra anh Tuấn Hưng là người đàn ông của gia đình" - vợ Tuấn Hưng tiết lộ.