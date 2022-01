Bộ Công an: Nhiều nghệ sĩ làm từ thiện nhiều hơn tiền quyên góp Chiều 28-12, Bộ Công an tổ chức họp báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2021. Đại diện các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an thông tin ban đầu về kết quả điều tra, xác minh một số vụ việc được dư luận quan tâm thời gian qua, trong đó có vấn đề lùm xùm nghệ sĩ từ thiện. Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), cho biết từ tháng 5-2021 đến nay, nhiều thông tin, mạng xã hội phản ánh về dấu hiệu không minh bạch của một số cá nhân nghệ sĩ kêu gọi từ thiện hỗ trợ đồng bào miền Trung trong đợt bão lũ nặng nề. Thông qua việc phối hợp với ngân hàng cũng như các địa phương mà các cá nhân đến làm từ thiện, công an xác định những người này có kêu gọi từ thiện, có công khai tài khoản để nhận quyên góp, có đóng tài khoản và thông báo dừng nhận từ thiện khi số tiền đã đạt đến một mức nào đó. Sau khi nhận tiền ủng hộ từ các mạnh thường quân, các cá nhân nêu trên đã trực tiếp đến hoặc thông qua người đại diện đến các địa phương làm từ thiện. “Chúng tôi xác định lượng tiền vào tài khoản của một số cá nhân còn ít hơn số tiền họ đã ủng hộ từ thiện, việc này đều có xác nhận của UBND, MTTQ hoặc cá nhân liên quan tại địa phương diễn ra hoạt động từ thiện…” - đại diện C02 thông tin. Phía C02 đang tiếp tục xác minh, tổng hợp và trao đổi với các cơ quan liên quan. Dự kiến vào ngày 15-1 tới đây, việc xác minh sẽ kết thúc và có kết quả cuối cùng. Trước đó, Công an TP.HCM xác định không có dấu hiệu tội phạm trong việc nghệ sĩ Hoài Linh quyên góp từ thiện.