'Mẫu áo dài của tôi bị sao chép trong chung kết HHVN 2020'

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam (HHVN) 2020 vào tối 20-11 với chủ đề “Thập kỷ hương sắc”, các thí sinh đã có phần trình diễn áo dài với 5 bộ sưu tập theo các chủ đề: Ngàn năm Thăng Long, Văn hóa thờ cúng Hùng Vương, Tôn vinh di sản âm nhạc Nam bộ đờn ca tài tử (Tinh hoa đờn ca Việt), Tôn vinh tín ngưỡng đạo mẫu và Hoa văn thiết kế về đội tuyển bóng đá U23.

Theo giới thiệu của Ban tổ chức, bộ sưu tập áo dài Tinh hoa đờn ca Việt là của nhà thiết kế Vũ Lan Anh (thương hiệu Áo dài La Sen Vũ).

Thế nhưng, rất nhiều khán giả theo dõi đêm chung kết tại khu vực phía nam cho rằng có nhiều áo dài trong bộ sưu tập này rất giống với bộ sưu tập (BST) áo dài tôn vinh đờn ca tài tử của nhà thiết kế (NTK) Huệ Thi ở TP Cần Thơ.



BST của NTK Huệ Thi trong lần biểu diễn gần đây ở Hậu Giang. Ảnh: NVCC



Nhóm thí sinh trình diễn bộ áo dài tôn vinh di sản âm nhạc Nam bộ đờn ca tài tử. Ảnh: internet

Ngay sau đêm chung kết, ngày 21-11, trao đổi với PV, NTK Huệ Thi kể trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, rất nhiều người thân quen đã liên lạc với chị và thông tin rằng BST đang được các thí sinh trình diễn giống y như BST tôn vinh đờn ca tài tử của chị. Tuy nhiên, NTK Huệ Thi cũng cho biết không thể nói cái đang trình diễn là “ăn cắp” của chị, nhưng có thể khẳng định, đó chính là những ý tưởng chị đã suy nghĩ, được công nhận và đã từng đi trình diễn rất nhiều nơi từ Bắc đến Nam.

“Tôi buồn vì ý tưởng đã bị copy nhưng họ đã không chuyển tải đủ hết và có cảm giác là đứa con tinh thần của mình đang bị bôi vẽ cho xấu hơn. Tôi muốn nói đến đạo đức nghề nghiệp và lòng tự trọng của con người khi một chương trình quốc gia mà người ta bê nguyên ý tưởng, chất liệu giống như vậy” – NTK Huệ Thi nói.

Nói về BST của mình, NTK Huệ Thi cho biết chị và ê-kíp đã trải qua nhiều đêm trăn trở, làm việc nghiêm túc để có được BST sau đó được chọn và nhiều lần trình diễn ở các sự kiện.

NTK Huệ Thi nhớ lại: “Khi mỗi “đứa con tinh thần” ra đời là tôi và ê-kíp mừng rớt nước mắt. Thâm tâm tôi muốn làm cái gì đó cho vùng đất miền Tây này và còn có khát vọng là đem BST này đi các nước trình diễn, vì vậy chúng tôi quyết tâm làm đến nơi đến chốn”.



Phác thảo BST áo dài tôn vinh đờn ca tài tử của NTK Huệ Thi. Ảnh: CHÂU ANH

“BST áo dài của tôi thì rất nhiều người trong nước biết đến rồi, vì vậy, mọi người dễ dàng nhận ra. Có thể nói tôi là người đầu tiên vinh danh di sản đờn ca tài tử. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định phối chất liệu giàu có là vải lãnh Mỹ A với chất liệu bình dân là khăn rằn. Cả hai chất liệu đã tạo nên chất tài tử, chứ không đơn thuần tôi dùng vải đắt tiền phối với vải rẻ tiền, vì vậy rất nhiều người dễ dàng nhận ra” – NTK Huệ Thi giải thích thêm.

Một số chi tiết giống nhau mà NKT Huệ Thi đã phân tích:



- Bộ sưu tập đều mang chủ đề đờn ca tài tử. Bộ sưu tập của NTK Vũ Lan Anh có tên là Tinh hoa đờn ca Việt trong khi đó bộ sưu tập của NTK Huệ Thi là Đờn ca tài tử. Cả hai cái tên này đều liên quan mật thiết với nhau về dòng nhạc đặc trưng cổ truyền của vùng đất Nam bộ.

- Áo dài của La Sen Vũ cũng sử dụng chất liệu chủ đạo mà Huệ Thi dùng cho bộ sưu tập của mình gồm vải Lãnh Mỹ A, Tân Châu An Giang và khăn rằn Nam bộ. Về kiểu dáng và bản phối có rất nhiều nét tương đồng như các vị trí đặt cây đàn, hoa sen, cách điệu vạt áo, thân khăn đứt đoạn trở đầu ở vai, dùng khăn rằn làm tay áo.

Các phần giống nhau theo ảnh mà NTK Huệ Thi cung cấp. Ảnh trái là áo dài La Sen Vũ, ảnh phải là áo dài của Huệ Thi:



Phần cách điệu choàng trên vai



Tay khăn rằn xẻ từ khuỷu



Vị trí đặt cây đàn



Phần tay khăn rằn



Phần cắt cách điệu đường cong tà trước



Trở đầu khăn rằn ở vai



Hai vạt khăn rằn nổi cách điệu từ bên trước.

Được biết, bộ áo dài Đờn ca tài tử của Huệ Thi đã tham gia rất nhiều sự kiện áo dài do nhà thiết kế Minh Hạnh tổ chức tại Việt Nam trong năm 2020 như Lễ hội áo dài Hội An - Danh thắng Việt Nam vào ngày 13-6 tại Hội An, Quảng Nam; Lễ hội Áo dài di sản Việt Nam tại Văn Miếu, Hà Nội vào ngày 28-6; Kết nối du lịch ĐBSCL tại Cần Thơ vào ngày 3-7; Áo bà ba từ truyền thống đến hiện đại - Nét duyên áo dài tỉnh Hậu Giang vào ngày 17-10…

Trước thông tin nhiều người cho rằng BST áo dài tôn vinh đờn ca tài tử bị “cắt dán” để cho ra BST trình diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. NTK Huệ Thi chỉ cười gượng và thở dài.

NTK Huệ Thi, bày tỏ: “Chương trình lớn mà kém ý tưởng quá, phải chấp vá như thế, cạnh đó những người chịu trách nhiệm kiểm duyệt chương trình cũng đã không kiểm soát được”.

"Tôi không ăn xổi ở thì" Liên quan đến vấn đề này, trong chiều 21-11, chúng tôi đã liên hệ với NTK Vũ Lan Anh (chủ thương hiệu La Sen Vũ) qua điện thoại. Bà Lan Anh cho biết sẽ tiếp chuyện cùng phóng viên tại địa chỉ cửa hàng của bà. Tuy nhiên, trong ngày 22-11, chúng tôi đến thì cửa hàng đóng cửa. Liên hệ bà Lan Anh bằng cả tin nhắn và điện thoại để hẹn trao đổi trực tiếp nhưng đều không liên lạc được. Đến ngày 24-11, chúng tôi đã liên lạc được với NTK Lan Anh qua điện thoại. Bà Lan Anh cho biết: nếu một người có chuyên môn sâu và đọc tất cả những gì tôi đã làm và những gì của người khác nói để so sánh đã, khi so sánh thì tự cảm nhận được có cần viết bài hay không. Bà Lan Anh cũng đề nghị PV nên nghiên cứu kỹ và sẽ đồng ý trả lời câu hỏi qua mail. Cuối cùng bà Lan Anh khẳng định: “Tôi không ăn xổi ở thì”.