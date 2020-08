Cô bé 9 tuổi chấn thương tâm lý vì ba mẹ rạn nứt hôn nhân

Trong Điều con muốn nói, Ốc Thanh Vân tiết lộ bé Minh Thư chủ động liên hệ với chương trình để thổ lộ tâm tư. Chương trình đã liên hệ mời gia đình em từ Tiền Giang lên TP.HCM tham gia ghi hình.



Tại buổi ghi hình, Minh Thư và mẹ Linh Phụng diện trang phục tông xuyệt tông đầy ấn tượng. Ảnh: JET

Minh Thư là cô bé 9 tuổi có vẻ ngoài đáng yêu. Đến với Điều con muốn nói, em đặt trong Chiếc hộp bí mật một tấm thiệp có nội dung: “Con mong cha bớt đi nhậu, phụ mẹ trông xưởng may và đưa rước con đi học. Với mẹ, con mong mẹ có nhiều sức khoẻ để bên cạnh con suốt cuộc đời. Mẹ là mái ấm của cả gia đình, con yêu mẹ!".

Trailer Điều con muốn nói – Minh Thư. Nguồn: JET

Cô bé giải thích, nhà em có một xưởng may nhỏ ở Tiền Giang để khách đặt hàng quần áo. Trước đây, mẹ em từng làm quản lý cho một công ty may nhưng để chăm sóc Minh Thư và anh trai, mẹ xin nghỉ việc và lập tổ hợp may với 10 công nhân.





Công việc tại gia giúp mẹ thuận tiện đưa đón con đi học, theo dõi việc học của anh trai Minh Thư đang chuẩn bị bước vào đại học. Tuy nhiên, mẹ Minh Thư bận rộn, quần quật làm hết mọi việc trong xưởng như kiểm hàng, giao hàng, nấu cơm cho công nhân và các việc nội trợ trong nhà, đưa rước cô bé đi học.

Mẹ làm việc đến tận khuya, có hôm phải thức đến tận sáng để có sẵn đồ giao cho khách.

Bé gái 9 tuổi khóc nghẹn mong mẹ hết cực nhọc, không phải làm việc khuya. Nguồn: JET

Giải thích về hoàn cảnh gia đình, chị Linh Phụng kể vì chăm sóc, giám sát việc học các con, chị quyết định nghỉ việc ở công ty may. Cha Minh Thư khi ấy là Phó giám đốc của công ty và cũng là sếp của chị. Sau đó, anh xin nghỉ việc, dần dần ít quan tâm gia đình, con cái. Chị nhiều lần khuyên chồng bỏ bia rượu nhưng anh có nhiều chuyện, không muốn giãi bày. Chị bật khóc: “Vì các con, tôi cố gắng gìn giữ mái ấm nhỏ nhưng không biết trong lương lai có cố gắng được hay không?”. MC Ốc Thanh Vân thổ lộ, lòng cô trĩu nặng khi thấy Minh Thư thay vì vui tươi, hồn nhiên như bạn bè cùng trang lứa bé lại mang nhiều vấn đề về tâm lý, không thể bộc lộ với người thân.

Lắng nghe câu chuyện, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A nhận định Minh Thư thương mẹ và cảm thấy bất an về gia đình. Vì cô bé nhạy cảm, dễ tổn thương, một sự việc nhỏ cũng khiến em căng thẳng. Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất chính là hoàn cảnh, không khí gia đình khiến con khó khăn giãi bày.

Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Ảnh: JET Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A nhận định: “Cô bé chín tuổi đang đối mặt nhiều vấn đề quá sức so với độ tuổi. Việc chuyển trọng tâm tình cảm từ cha sang mẹ, đó là một chấn thương tâm lý. Cha Minh Thư đang gặp vấn đề cần tháo gỡ". Cô nói thêm: "Người lớn thường mặc định, con nít sẽ không biết gì mà cố gồng lên nhưng thực tế, con trẻ mẫn cảm, cảm nhận được tình cảm cha mẹ đang rạn nứt. Cha và mẹ khôi phục mối quan hệ thì mới mang lại sự an tâm cho con nhưng gỡ được nút thắt này sẽ thử thách rất lớn dành cho chị Linh Phụng”.

Sẽ ra sao khi con trẻ đứng giữa những mâu thuẫn của ba mẹ?

Điều con muốn nói, bé Minh Thư sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ 30 tối nay, 29-8 trên VTV9.