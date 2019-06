Con đường thành công của bộ đôi huyền thoại Tom và Jerry

Tom và Jerry là một series phim hoạt hình dài tập nổi tiếng của Mỹ. Được lên sóng truyền hình lần đầu vào năm 1940, bộ phim kể về cuộc đối đầu không hồi kết giữa chú chuột Jerry và chú mèo Tom. Trong suốt hành trình hơn 70 năm chinh phục khán giả với nhiều phiên bản khác nhau, Tom và Jerry đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đem lại tiếng cười cho người xem và trở thành một phần tuổi thơ của biết bao thế hệ.

Thời kỳ Hanna-Barbera (1940-1958).

William Hanna và Joseph Barbera chính là cha đẻ của cặp đôi mèo chuột lừng danh. Họ làm việc cho hãng hoạt hình MGM trong thời gian khủng hoảng tài chính trầm trọng. Để vực dậy công ty của mình, hai người đã bắt tay với nhau để đưa ra một ý tưởng mới.





Trong cuộc thảo luận đầu tiên với ê kíp sản xuất, Barbera đã đề xuất một bộ phim hoạt hình có hai nhân vật là mèo và chuột đuổi bắt nhau. Tuy nhiên, ý tưởng này đã vấp phải sự phải đối kịch liệt. Nhưng với sự kiên định của bộ đôi Hanna, Barbera, vào tháng 2-1940, bộ phim này đã được phát hành tại các rạp với tên gọi ban đầu là Puss Gets The Boot. Khi đó, chú mèo xám có tên là Jasper và chú chuột lém lỉnh, kẻ thù không đội trời chung của Jasper được gọi là Jinx. Sau đó, do chưa thực sự hài lòng với những cái tên này, Hanna và Barbera đã tổ chúc một cuộc thi nhỏ trong studio với giải thưởng 50 USD để tìm ra cái tên hay hơn. Và kể từ đó bộ đôi nổi tiếng được gắn liền với cái tên Tom và Jerry. Đây được coi là thời kì vàng son của Tom và Jerry với 114 tựa phim ngắn cùng 7 giải Oscar.

Thời kỳ Gene Deitch (1961–1962).

Vào khoảng những năm 1950, MGM lại một lần nữa rơi vào khủng hoảng tài chính khi doanh thu phòng vé bị giảm sút trầm trọng do sự phát triển không ngừng của truyền hình. Năm 1958, ban quản trị MGM quyết định đóng cửa phòng thu phim hoạt hình lừng danh của mình. Tới năm 1961, sau khi tìm được đối tác mới là hãng phim hoạt hình Châu Âu Rembrandt Films, MGM đã đưa Tom và Jerry trở lại với 13 bộ phim ngắn sản xuất hoàn toàn tại Prague (Tiệp Khắc). Người trực tiếp chỉ đạo sản xuất cho sự hồi sinh này là đạo diễn người Mỹ Gene Deitch.





Mặc dù không nhận được đề cử Oscar nào nhưng 13 bộ phim ngắn của thời kỳ Gene Deitch này cũng đã rất thành công về mặt thương mại khi với ngân sách hạn hẹp, ê kíp làm phim đã phá vỡ kỷ lục của Looney Tunes để trở thành bộ phim hoạt hình ngắn có doanh thu cao nhất thời điểm đó.

Thời kỳ Chuck Jones (1963-1967).



Sau khi bị Warner Bros Cartoons sa thải vào năm 1962, Chuck Jones đã quyết định mở studio sản xuất phim hoạt hình riêng - Sib Tower 12 Productions. Cùng với đối tác là Les Goldman, Jones bắt đầu sản xuất 34 bộ phim Tom và Jerry mang phong cách đặc trưng của riêng ông, không giống với bất kỳ một phiên bản nào. Nhân vật mèo Tom được lên sóng với cặp lông mày rậm, tai sắc nét, đuôi dài và má đầy đặn còn chuột Jerry thì có cặp mắt và đôi tai to hơn trước cùng bộ lông màu nâu nhạt, tổng thể được đánh giá là khá đáng yêu.





Bởi vì không được sản xuất bởi hãng MGM nên phần mở đầu của Tom và Jerry thời kỳ này không có xuất hiện của hình ảnh chú sư tử gầm rú đầy thương hiệu mà thay vào đó là hình ảnh mèo Tom rít lên khi bị mắc kẹt trong chữ O của tên mình.

Thời kỳ Filmation Studios (1980-1982). Filmation Studios đã liên kết với MGM Television để đưa bộ phim huyền thoại trở lại trên kênh CBS vào sáng thứ 7 hàng tuần. Studio này cũng đã để các nhân vật cũ là chú chó ủ rũ Droopy, gấu Barney và chú chó ngao Spike góp vui trong những cuộc rượt đuổi của Tom và Jerry. Tuy nhiên, giống với phiên bản 1975-1977, phần phim này không được người xem tiếp nhận nhiều như bản gốc. Thời kỳ Warner Bros. (2006-2008).

Nửa đầu năm 2006, một phiên bản mới có tên là Tom and Jerry Tales đã được Warner Bros. Animation ra mắt. Mười ba tập phim có dung lượng 30 phút chỉ được phát sóng tại hai thị trường là Mỹ và Anh. Một số tập trong chuỗi phim này đã được sản xuất từ năm 2003 nhưng bị hoãn phát sóng do khủng hoảng tài chính của Warner Bros. Thời kỳ Warner Bros. 2 (2014).

Năm 2014, Tom và Jerry được hồi sinh trên sóng truyền hình. Một năm sau, để kỷ niệm 75 ra đời, mùa hai của series này được ra mắt. Bản thân phần phim mới không có quá nhiều thay đổi ngoại trừ kỹ thuật Flash animation được Warner Bros. sử dụng để đem tới cho bộ phim phong cách 2D hiện đại.