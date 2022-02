Buổi công chiếu chính thức bộ phim điện ảnh về một bi kịch chấn động giới thời trang - Gia tộc Gucci (tựa gốc: House of Gucci) đã diễn ra tối 17-2 tại Hà Nội và TP.HCM.

Từng gây náo loạn mạng xã hội chỉ với poster và những tấm hình first look, một trong những tác phẩm điện ảnh vô cùng được mong chờ - Gia tộc Gucci sẽ chính thức hé lộ câu chuyện bí ẩn đằng sau một “đế chế” thời trang xa xỉ tới các khán giả.

Sự kiện thu hút sự quan tâm của rất nhiều nghệ sĩ Việt tên tuổi như diễn viên Đức Thịnh, diễn viên Mai Thanh Hà, diễn viên Hồ Thu Anh, MC Misoa, dancer Kim Anh, Beauty Blogger Chloe Nguyễn, người mẫu Mid Nguyễn, Lý Thành Cơ, diễn viên Vi Xù, đạo diễn Charlie Nguyễn, đạo diễn Phan Xine, diễn viên Minh Hà, diễn viên - ca sĩ Jackie Njine, MC Quang Huy…



Diễn viên Mai Thanh Hà đầy gợi cảm trong chiếc đầm đỏ rực. Ảnh: PHP



Chloe Nguyễn trong bộ váy đơn giản nhưng cực sang chảnh đồng hành cùng “cạ cứng” Llamorr.



Người mẫu Mid Nguyễn đầy nổi bật với chiều cao 1m88.



MC, Diễn viên Misoa Kim Anh.



Đạo diễn Phan Xine cùng người đẹp Minh Hà.



Diễn viên, ca sĩ lai 4 dòng máu - Jackie Njine.



Đạo diễn Charlie Nguyễn.



MC Bùi Quang Huy.

Thâm cung bí sử của Gia tộc Gucci bắt đầu mở ra qua mối quan hệ phức tạp nhiều thăng trầm của chính cặp đôi Maurizio và Patrizia lẫn các thành viên trong gia đình.

Bên cạnh đó, những nhân vật nổi tiếng của giới thời trang như siêu sao Sophia Loren, nhà thiết kế Tom Ford cũng sẽ xuất hiện trong phim hay bóng dáng của giám đốc sáng tạo quá cố của hãng Chanel - Karl Lagerfeld.

Gia tộc Gucci (tựa gốc: House of Gucci) khởi chiếu từ hôm nay, 18-2.

