Đỗ An tiết lộ lý do kết hôn với Lê Thúy

Lê Thúy không chỉ là siêu mẫu nổi tiếng, từng sải bước trên nhiều sàn diễn lớn trong và ngoài nước mà cô còn đang rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh - khi sở hữu các quán ăn được giới trẻ yêu thích.

Còn Đỗ An - chồng của siêu mẫu là diễn viên điển trai kiêm giám đốc mỹ thuật, đảm nhận nhiều dự án.

Lê Thúy hài hước cho biết Không ai biết Đỗ An là ai, cho tới khi cưới em.

Lâm Vỹ Dạ bật cười, cà khịa Đức Thịnh ngay: “Ai tên Thúy cũng quyền lực”, khiến anh không nhịn được cười.



Lê Thúy và Đỗ An. Ảnh: CTCC

Cặp đôi kết hôn được sáu năm và thường có những sở thích, thói quen trái ngược nhau.

Đỗ An tự nhận mình là một người thích đùa nhưng Lê Thúy lại khá nghiêm túc, dù vậy đôi lúc những câu nói của Lê Thúy cũng khiến chồng bật cười: “Em đã từng thề sẽ không lấy chồng nhưng khi gặp Đỗ An thì quyết định làm đám cưới, vì nhận ra An là một người đàn ông rất có trách nhiệm”.

Đỗ An dành lời khen cho Lê Thúy khi cho biết Thúy là một cô gái khá trầm và nữ tính, điểm ấn tượng thu hút anh ngay lần đầu tiên gặp gỡ, chính là chiều cao đặc biệt của vợ.

An cho rằng, nếu cưới vợ về thì thế hệ con cái sẽ được thừa hưởng gen di truyền chiều cao đáng mơ ước ấy.

Anh cũng cho biết, từ ngày về chung nhà, Lê Thúy đã thay đổi 180 độ không còn như xưa.

Sự hài hước, thẳng thắn và chân thành của Đỗ An không chỉ mang đến tiếng cười cho khán giả mà còn nhận được sự đồng cảm của cặp đôi chơi cùng.





Đối với siêu mẫu, việc chồng có thể làm để vợ hạnh phúc, đơn giản là đưa tiền cho vợ.

Sự thật thà của Thúy khiến Lâm Vỹ Dạ đồng cảm và bật cười, bởi đó cũng chính là hạnh phúc mà Hứa Minh Đạt mang đến cho cô hiện tại.

Còn hạnh phúc của Kim Yến mang nhiều giá trị về tinh thần hơn, cô cho biết: “Thiên Bảo mang đến cảm giác an toàn và chung thủy, chân thành. Khi gặp bất kỳ bế tắc nào trong cuộc sống thì người bạn - người thầy - người tri kỷ - người chồng sẽ cùng mình tâm sự, cởi mở tấm lòng”.

Thiên Bảo và Kim Yến.

Cuộc sống không chỉ có những phút giây hạnh phúc, cùng đối mặt với những sóng gió sẽ làm cho vợ chồng hiểu và yêu nhau nhiều hơn.

Khi Lê Thúy bị chỉ trích bởi những thông tin sai sự thật, Đỗ An chính là người đứng ra bảo vệ vợ mình trước những tin đồn không đúng đó.

Riêng với Kim Yến, một số định kiến về nghề người mẫu của những người xung quanh, đã không ít lần khiến cô buồn, thế nhưng chính sự giúp đỡ của Thiên Bảo, tạo điều kiện để vợ được học, được phát triển bản thân đã giúp Kim Yến thêm tự tin và vững vàng hơn trong sự nghiệp.





Không chỉ mang đến những phút giây thư giãn thú vị, sự trải lòng của các cặp đôi còn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả qua những câu chuyện tình yêu - hôn nhân của họ.

Tập 5 chương trình Tâm đầu ý hợp phát sóng vào lúc 21 giờ 30 tối nay, 9-3 trên kênh HTV7.