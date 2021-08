Dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau khi trải qua cơn nguy kịch vì tai nạn cây đổ bất ngờ nhưng Ranko liền phải tức tốc trở về quán bar vì hay tin cha vợ tương lai, ông Milan đã đốt hết những giấy tờ làm ăn quan trọng của anh ta nhằm thoát tội.

Mario và Snjezana được giao nhiệm vụ hành hạ ông Milan. Dù rất tức giận nhưng vì tình yêu dành cho Sonja quá mãnh liệt, Ranko đành bỏ qua mọi chuyện, đích thân tháo dây trói và đưa cha vợ tương lai về nhà.



Bộ phim Vì yêu. Ảnh: JET

Để che giấu vụ việc vừa qua, Ranko nói dối với Sonja và gia đình cô rằng ông Milan do quá say nên đã bị cảnh sát bắt nhốt và đánh đập. Về phần mình, ông Milan do quá lo sợ trước hậu quả gây nên tổn thất quá nhiều cho việc kinh doanh phi pháp của Ranko nên đành chấp nhận thỏa hiệp.

Ngoài ra, ông còn không được tiết lộ sự thật là vừa bị bọn đàn em của con rể tương lai hành hạ.

Đến ngày trọng đại của Ranko và Sonja, trong lúc hắn mải mê chuẩn bị cho lễ đính hôn thì Snjezana, một trong hai người từng hành hạ ông Milan, bàng hoàng phát hiện mình mang thai. Và tác giả của bào thai này không ai khác ngoài Ranko.



Snjezana phát hiện mình mang thai cùng Ranko. Ảnh: JET

Mừng vui xen lẫn lo lắng, cô định báo tin cho Ranko để tính chuyện tương lai nhưng đáp lại Snjezana là thái độ lạnh nhạt của anh ta khiến cô chẳng thể mở lời.

Cuối cùng ngày tổ chức tiệc đính hôn cũng đến, khách mời hân hoan chúc tụng Ranko may mắn cưới được cô vợ xinh đẹp nhất thị trấn VrHovac. Bất chợt, Snjezana xuất hiện dù trước đó đã bị Ranko cấm không được tới dự tiệc.

Còn bất ngờ hơn khi cô ta bước lên sân khấu trong sự ngỡ ngàng của khách dự tiệc nhằm định bụng sẽ tuyên bố về chủ nhân của cái thai trong bụng. Thế nhưng kế hoạch này trở nên bất thành bởi bên bờ hồ có tiếng la thất thanh của Sonja khiến tất cả đổ dồn sự chú ý vào phía ấy.

Sonja phát hiện ra một xác người trôi nổi trong đám cỏ ven bờ. Vì đang trong tình trạng phân hủy nặng nên không rõ được nhân dạng. Tuy nhiên, Emina có linh tính đây chính là chị gái Asja của mình khi cô đã nhiều ngày tới VrHovac để tìm người chị gái đang mất tích.

Trong khi đó, bọn thuộc hạ của Ranko đã nhận ra đây chính là cái xác của Asja sau khi bị Mario vùi lấp xuống lớp bùn sâu dưới sông.

Để tránh tội ác bị phanh phui, Ranko đã dùng tiền mua chuộc cảnh sát nên một lần nữa mọi thông tin đều bị bưng bít, thậm chí kết quả pháp y cũng ngụy tạo. Đau đớn trước sự mất tích bí ẩn của chị gái, Emina tin tưởng nhờ cậy Tomo giúp cô điều tra vụ án từ manh mối xác chết bất thường kia.



Sonja phát hiện ra một xác người trôi nổi trong đám cỏ ven bờ. Ảnh: JET

Vốn là một cảnh sát giỏi ngày trước, liệu Tomo sẽ làm thế nào để vạch trần chân tướng tội ác ra ánh sáng khi Ranko hiện đang thao túng quyền lực của cả thị trấn VrHovac?

Bộ phim Vì yêu được phát sóng vào lúc 13 giờ hàng ngày trên kênh THVL1.