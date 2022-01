Ngoài phần ý nghĩa về ước mơ, dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ, tác phẩm còn đề cao trách nhiệm của các siêu anh hùng và nghĩa vụ bảo vệ người dân vô tội.

Đặc biệt, phần phim điện ảnh My hero academia: World heroes’ mission hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ khi các nhân vật buộc phải đứng trước những lựa chọn ngặt nghèo.





Poster phim My hero academia: World heroes’ mission. Ảnh: PHP



Dám ước mơ, dám thực hiện

My hero academia lấy bối cảnh một thế giới nơi 80% dân số sở hữu siêu năng lực gọi là Kosei. Những ai không có sức mạnh bị gọi là vô năng và thường bị mọi người xung quanh xem thường.

Nhân vật chính Midoriya Izuku là một người như thế. Cậu bị người bạn từ thời thơ ấu là Bakugō Katsuki gọi với biệt danh Deku (không thể làm được).

Thế nhưng, Izuku lại là một cậu bé nhút nhát nhưng tốt bụng, rất am hiểu về các anh hùng và có ước mơ trở thành một người hùng giống như thần tượng của mình là All Might.



Phim đề cao quyết tâm thực hiện ước mơ của Deku.

Bất chấp việc yếu ớt và không có sức mạnh gì, cậu vẫn dũng cảm cứu Katsuki khỏi một nhóm tội phạm.

Nhờ đó mà Izuku được All Might chọn trở thành người thừa kế thứ 9 của One For All - một năng lực giúp tăng cường sức mạnh được truyền qua nhiều thế hệ và được giữ kín trước công chúng để ngăn chặn sự hỗn loạn.

Trong My hero academia: World heroes’ mission sắp tới, ước mơ của Izuku một lần nữa gặp thử thách khi cậu bị buộc tội giết người.



Cậu phải đối mặt thử thách khi bị buộc tội giết người.

Trái tim chính nghĩa, sự đoàn kết giúp ta vượt mọi khó khăn

Trong My hero academia: World heroes’ mission, Midoriya Izuku được giao nhiệm vụ đến quốc gia Otheon ở Châu Âu để giúp điều tra một vụ khủng bố của nhóm Humanrise. Tuy nhiên, cậu và anh chàng Rody Soul vô tình trở thành nghi phạm trong một vụ giết người. Cả hai bị cả cảnh sát lẫn phe tội phạm săn đuổi.

Trước nhiệm vụ khó khăn này, chỉ có trái tim chính nghĩa của Izuku và sự đoàn kết của các siêu anh hùng mới có thể giành chiến thắng.



Tinh thần đoàn kết là thứ giúp các anh hùng chiến thắng.

Thông điệp này từng nhiều lần xuất hiện trong các phần phim My Hero Academia, nhưng rõ nét nhất trong tác phẩm sắp ra mắt. Bởi lẽ, kẻ thù của họ giờ đây sở hữu siêu năng lực tương tự, thậm chí là hùng mạnh hơn nhiều lần.

Phim siêu anh hùng hấp dẫn những ngày giáp Tết

My hero academia: World heroes’ mission xoay quanh một nhóm khủng bố tên Humanrise cho rằng siêu năng lực sẽ khiến loài người diệt vong.

Chúng lên kế hoạch “phục hưng nhân loại” bằng cách kích nổ một quả bom đặc biệt khiến siêu năng lực vượt tầm kiểm soát dẫn tới cả một thành phố bị tàn phá.

Những người hùng vĩ đại nhất của Nhật Bản đã phân tán khắp thế giới để tìm kiếm kẻ cầm đầu Flect Turn và đưa hắn ta ra công lý.



Nhóm anh hùng phải đối mặt với kẻ thù đáng sợ nhất từ trước tới nay.

My hero academia: World heroes’ mission hứa hẹn là bộ phim hoạt hình về siêu anh hùng giàu ý nghĩa và đậm tính giải trí qua các phân cảnh hành động hoành tráng cho dịp giáp Tết năm nay.

My Hero Academia: World Heroes Mission (tạm dịch: Học viên siêu anh hùng: Nhiệm vụ anh hùng thế giới) khởi chiếu từ ngày 14-1 tại các rạp trên toàn quốc.