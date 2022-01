Jaguar XE SV Project 8.

Mẫu xe giới hạn Jaguar XE SV Project 8 sẽ hiện diện trong Fast & Furious 9 với bản màu xanh dương sáng chói. Với 600PS từ động cơ V8 5.0 lít siêu nạp, Project 8 được công bố là chiếc Jaguar chạy đường trường mạnh nhất trong lịch sử.

Tổng số xe Project 8 được sản xuất giới hạn chỉ 300 chiếc trên toàn thế giới, trong đó một chiếc sẽ lăn bánh trong cảnh phim trên đường phố Edinburg.

Apollo IE



Apollo Intensa Emozione, một trong những mẫu xe đắt đỏ nhất thế giới với giá lên tới 2,7 triệu đô la được xác nhận sẽ có mặt trong Fast & Furious 9.

Chiếc Apollo IE có tốc độ tối đa dự kiến là 208 dặm/giờ và thuộc hàng siêu hiếm, chỉ có 10 chiếc trên toàn thế giới. Được biết, một khán giả đam mê xe đã được mời đưa Apollo IE góp mặt trong phim.



Armadillo





Một chiếc xe bọc thép kiến cố, đồ sộ, cao hơn bốn mét, nặng tới 26 tấn có tên là Armadillo được chế tạo đặc biệt riêng cho bộ phim.

Chuyên gia giám sát xe Alex King và nhóm của ông đã mất tới 4 tháng để lên phương án đáp ứng được mọi yêu cầu đặt ra về mặt động cơ, điện và kết cấu để hoàn thành hai phiên bản của chiếc Armadillo phục vụ cho các cảnh quay được thực hiện tại Tbilisi.

Mid-Engine Dodge Charger 1968



Mẫu xe gây chú ý hơn tất cả trong Fast & Furious 9 là chiếc Dodge Charger Mid-Engine năm 1968 của Dom.

Tấm ảnh cảnh Vin Diesel bước ra khỏi chiếc Dodge Charger giữa phố trong phim được công bố từ sớm đã khiến các fan dòng xe cơ bắp cổ điển đứng ngồi không yên.

Một đại diện của hãng Universal Studios đã xác nhận rằng họ đã tiêu tốn hơn 1 triệu đô la cho phần chế tạo và nâng cấp mẫu xe này. Chiếc Dodge Charger Mid-Engine năm 1968 sẽ là một siêu phẩm vượt trội, khác biệt nhưng vẫn mang tính biểu tượng của Dom.

