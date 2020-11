Your Eyes Tell bộ phim điện ảnh đầu tiên BTS chính thức ra rạp

Những câu chuyện tình điện ảnh lãng mạn luôn khiến trái tim rung động và tiếp thêm niềm tin về tình yêu cho những người theo dõi.

Trong thập kỷ vừa qua, màn ảnh rộng chứng kiến biết bao thước phim hay từ xứ sở mặt trời mọc như Rừng Na Uy (2010), Your Lie in April (2016), A Silent Voice...

Tháng 11 này, điện ảnh Nhật Bản tiếp tục mang đến khán giả thước phim lãng mạn của Your Eyes Tell.

Bộ phim điện ảnh đầu tiên do nhóm nhạc toàn cầu đình đám BTS trình bày ca khúc chủ đề Your Eyes Tell do cậu em út vàng của nhóm - Jung Kook sáng tác.



Poster phim Your Eyes Tell (Thanh âm trong mắt em). Ảnh: PHP



Your Eyes Tell được chuyển thể từ phim điện ảnh Always (2011) nổi tiếng của Hàn Quốc có sự tham gia của nam tài tử So Ji Sub và nữ diễn viên Han Hyo Joo.

Bộ phim là câu chuyện tình định mệnh giữa hai tâm hồn lạc lối mang trong mình quá khứ đau thương.

Sau tai nạn thương tâm cướp mất gia đình và thị lực, Akari trở thành cô gái mạnh mẽ luôn tìm niềm vui sống từ những điều bình dị. Còn Rui là một cựu võ sỹ quyền anh luôn chịu đựng bóng tối từ quá khứ.

Cùng có cảm xúc đặc biệt và chia sẻ vết thương lòng, Rui và Akari quyết định ở bên nhau. Nhưng liệu định mệnh sẽ che chở hay tiếp tục thử thách cả hai?



Your Eyes Tell là câu chuyện vui tươi và cảm động về tình yêu giữa Akari và Rui.

Ca khúc Your Eyes Tell chủ đề của bộ phim được chắp bút bởi em út vàng Jung Kook của BTS, nhóm nhạc hot nhất thời điểm hiện tại.

BTS trình bày ca khúc Your Eyes Tell. Ca khúc này đạt được nhiều thứ hạng cao trên bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế.

Bộ phim còn có sự tham gia của một trong những nữ diễn viên đắt giá nhất màn ảnh Nhật Bản - Yoshitaka Yuriko người đã nổi tiếng với tác phẩm kinh điển.

Bên cạnh đó, sự kiện ra mắt bộ phim cũng nhận được lượt view trực tiếp trên 223 màn hình trên toàn thế giới.

Trailer bộ phim Your Eyes Tell. Nguồn:Youtube

Your Eyes Tell chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ 13-11.