Giảm 10 triệu đồng khi săn tour du lịch tại Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM 27/08/2024 11:56

Với chủ đề “Du lịch bền vững - Kiến tạo tương lai”, Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM (ITE HCMC 2024) lần thứ 18 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7-9, tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC). Du khách có thể săn các tour du lịch trong và ngoài nước giá “siêu hạt dẻ”, giảm đến 10 triệu đồng đối với tour nước ngoài...

Ưu đãi đến 10 triệu đồng

Một số doanh nghiệp lữ hành lớn ở TP.HCM đã tung nhiều sản phẩm mới, chương trình ưu đãi hấp dẫn. Theo đó, công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist giới thiệu các chương trình tour mới, sản phẩm du lịch xanh theo tiêu chí Travelife, chung tay cùng Việt Nam hướng đến cam kết đưa lượng khí thải nhà kính về (0) Net Zero vào năm 2050.

Cụ thể, người dân TP.HCM và du khách mua tour khởi hành dịp mùa thu có mức giá ưu đãi đến 10 triệu đồng đối với tour nước ngoài, tour đồng giá từ 7,999 triệu đồng và ưu đãi đến 30% tour đường bay trong nước, combo phòng khách sạn 4 - 5 sao và xe đưa đón chỉ từ 939.000 đồng.

Trong đó, Saigontourist triển khai sản phẩm dịch vụ trải nghiệm mới, tour đường bộ tại Buôn Ma Thuột, Nha Trang... dòng sản phẩm tour “Vu lan báo hiếu” ưu đãi 100.000 đồng, sản phẩm mới của chùm tour “Tôi yêu Sài Gòn”, Sài Gòn “chất” (nửa ngày), Sài Gòn hoài cổ (1 ngày) ưu đãi từ 600.000-1,2 triệu đồng.

Đặc biệt, ưu đãi với hành trình tour nước ngoài giảm đến 10 triệu hành trình Bắc Âu săn Bắc Cực Quang Đan Mạch - Na Uy - Thụy Điển - Phần Lan (12 ngày; Na Uy - Phần Lan (13 ngày)...

Tương tự, BenThanh Tourist giảm giá trực tiếp lên đến 5 triệu đồng cho tour châu Âu, giảm 3 triệu đồng cho các tour du lịch và Mỹ, giảm 2 triệu đồng cho các tour du lịch khu vực Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...).

Với nhóm tour Đông Nam Á, các tour Singapore và liên tuyến Malaysia - Singapore giảm ưu đãi 2 triệu đồng, các tour Bali, Thái Lan cũng được áp dụng mức giảm lên tới 1 triệu. Nhóm tour du lịch trong nước tuyến điểm miền Bắc và miền Trung giảm giá 500 nghìn đồng.

Đồng thời, công ty này cũng tung sản phẩm “35 đường tour giá siêu tiết kiệm”, gồm 35 tuyến tour trong và ngoài nước được bán với giá tiết kiệm hơn từ 500.000 đồng - 5 triệu đồng so với giá gốc.

Du khách nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn khi tham gia các gian hàng tại hội chợ du lịch quốc tế. Ảnh: TT.

Với Công ty Du lịch Vietravel mang đến bộ sản phẩm có mức giá tốt nhất trên thị trường và liên tục được làm mới về mặt trải nghiệm. Điển hình như các hành trình khám phá Tây Bắc giá từ 7,99 triệu đồng, Phú Quốc chỉ còn từ 4,49 triệu đồng, ba ngày khám phá Đà Nẵng chỉ còn 3,99 triệu đồng… Các đường tour khám phá khu vực Đông Bắc Á với mức giá từ 12,99 triệu đồng.

Một số hành trình có mức giá giảm 2 triệu đồng so với giá gốc như tour khám phá nước Úc chỉ còn 27.99 triệu đồng, khám phá bờ tây Hoa Kỳ chỉ còn 47,99 triệu đồng, phiêu lưu đến Tây Âu chỉ còn 54,99 triệu đồng… Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện, Vietravel giảm 10 triệu so với giá gốc cho hành trình xe tự lái cung đường huyền thoại 66 (Chicago - Illinois - Missouri - Kansas - Oklahoma - Texas - New Mexico - Arizona - California).

Thu hút dòng khách từ 40 thị trường trên thế giới

Hội chợ ITE hiện đã có hơn 450 đơn vị triển lãm và 200 người mua quốc tế đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận tham gia Hội chợ, tăng hơn 10% so với năm 2023. Dự kiến trong thời gian ba ngày diễn ra, hội chợ sẽ thiết lập hơn 10.000 cuộc hẹn thương mại.

Hội chợ cũng là sự kiện du lịch quốc tế duy nhất tại Việt Nam có chương trình người mua quốc tế. Qua đó, hội chợ mang đến cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch quốc tế mở rộng thị trường, đưa du khách đến Việt Nam, mà còn hỗ trợ tìm kiếm đối tác du lịch tại Việt Nam và khu vực hạ nguồn sông Mêkông.

Hội chợ du lịch quốc tế tại TP.HCM là sự kiện du lịch quốc tế duy nhất tại Việt Nam có chương trình người mua quốc tế. Ảnh: TT.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp Thị - Truyền Thông Lữ hành Saigontourist đánh giá: Hội chợ là dịp để công ty tiếp tục xúc tiến và mở rộng kênh thu hút du khách từ hơn 40 thị trường trọng điểm trên thế giới và khu vực thông qua cuộc gặp gỡ với nhiều người mua quốc tế.

"Chúng tôi giới thiệu đến đối tác và khách tham quan tiềm năng du lịch Việt Nam cũng như các điểm đến mới đặc sắc, các dịch vụ tối ưu và nhiều chương trình độc đáo kết hợp du lịch tàu sông, tàu biển tạo tiền đề cho việc ký kết hợp tác lâu dài. Giai đoạn 2024 - 2025, bên cạnh việc quảng bá thương hiệu và sản phẩm, tham gia hội chợ ITE là cơ hội tốt để công ty cập nhật, đánh giá lại các xu hướng du lịch tại các thị trường quốc tế. Từ đó, chúng tôi có những điều chỉnh thích hợp về định hướng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của du khách, đối tác"- bà Trà chia sẻ.

Ngoài ra, theo ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt: "Chúng tôi sẽ gặp gỡ các đối tác người mua quốc tế và dự kiến chào bán, khảo sát các tuyến du lịch mới kết nối với các điểm đến ít được biết đến nhưng có tiềm năng lớn như Quảng Bình, Bình Định..."

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, chủ đề hội chợ du lịch quốc tế phản ánh tầm nhìn chiến lược của ngành du lịch TP.HCM trong bối cảnh hiện nay, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển du lịch không chỉ dựa trên lợi ích kinh tế mà còn phải hài hòa với các giá trị về văn hóa, xã hội và môi trường.

Theo ông Hòa, "du lịch bền vững” là một khái niệm không còn mới, nhưng việc áp dụng và phát triển nó trong từng chiến lược cụ thể lại đòi hỏi sự cam kết và nỗ lực không ngừng từ tất cả các bên liên quan. “Kiến tạo tương lai” chính là điểm nhấn quan trọng của chủ đề. Ở đây không chỉ là việc bảo tồn mà còn là sáng tạo, đổi mới trong cách tiếp cận du lịch.

“Bằng cách kết nối với các mục tiêu phát triển bền vững, ITE HCMC hy vọng sẽ trở thành xung lực để thu hút khách du lịch đến Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, thúc đẩy du lịch có trách nhiệm và tạo ra các giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường”- ông Hòa nói.