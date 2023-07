Giám đốc Sở GTVT TP.HCM: Nghiên cứu tuyến Metro kết nối với Cần Giờ

(PLO)- Thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt khoảng 20.577 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ, tuy nhiên vẫn đứng đầu Bắc Trung Bộ và xếp thứ 18 cả nước về tốc độ tăng trưởng ước đạt 7%.

(PLO)- Giám đốc Công an Quảng Ninh, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, chỉ gần 8 tháng sau khi nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì.

(PLO)- Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo công an và các sở, ngành liên quan xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc... sau loạt bài điều tra của báo Pháp Luật TP.HCM.

10/07/2023 14:23

(PLO)- Bộ Công an có Công điện gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố về việc chủ động phòng, chống sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ.