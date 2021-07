Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm 5 khối thi, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, mặt bằng chung điểm các khối thi năm nay cao hơn so với năm 2020.



Ở khối D, có ba thí sinh đạt 30 điểm, điểm tập trung ở mức từ 15 cho đến 27 điểm trong đó có 72.616 thí sinh được 19 điểm, 72.256 thí sinh đạt 20 điểm và 70.447 thí sinh đạt 21 điểm.



Khối A1 điểm cao tập trung từ khoảng 19 đến 26 điểm, tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 21 điểm với 35449 thí sinh.



Khối A với ba môn Toán, Lý, Hoá có điểm dao động ở khoảng từ 20-25 điểm, trong đó thí sinh đạt 23 điểm nhiều nhất với 45.626 thí sinh, 43.479 thí sinh đạt 22 điểm 42.016 thí sinh đạt 24 điểm và có 12 thí sinh đạt 30 điểm.



Khối B: dao động điểm ở khoảng từ 19-24 điểm, nhiều nhất là 45.545 thí sinh đạt 21 điểm khối B, hơn 43.000 thí sinh đạt 22 điểm. 73 thí sinh đạt điểm tối đa ở khối thi này.



Khối C có hai thí sinh đạt 30 điểm, số điểm của khối C năm nay được đánh giá là thấp so với các khối còn lại. Điểm dao động từ 14 cho đến 24 điểm, trong đó cao nhất là 19 điểm với 67.200 thí sinh, 18 điểm có 66.969 thí sinh.