Ngày 22-2, một số phụ huynh có con đang học lớp Lá 2 tại Trường mầm non Tuổi Thơ (phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP.HCM) xôn xao khi nhận được thông báo nghỉ học 14 ngày từ giáo viên phụ trách.



Theo thông báo, do trong lớp có một giáo viên bị nhiễm COVID-19 (F0), theo quy trình xử lý để đảm bảo an toàn cho trẻ trong phòng, chống dịch bệnh nên Ban giám hiệu trường chỉ đạo là các bé lớp Lá 2 sẽ tạm ngưng đến trường và cách ly tại nhà 14 ngày. Trong thời gian này, phụ huynh cần theo dõi sức khỏe của trẻ, test nhanh khi có triệu chứng để thông tin kịp thời đến nhà trường và cơ sở y tế tại địa phương.

Ngay khi thông báo này được đưa ra, một số phụ huynh băn khoăn, lo lắng vì thời gian nghỉ quá nhiều trong khi thời gian con học ở trường thời gian tới không lâu, như vậy sẽ thiệt thòi cho trẻ vì tuổi này các con chuẩn bị vào lớp 1.

Hơn nữa, phụ huynh đi làm thường xuyên, trẻ ở nhà lâu sẽ ảnh hưởng công việc. Chưa kể, theo quy định mới nhất từ Bộ Y tế, F1 (tiếp xúc gần) chỉ cẩn cách ly tại nhà năm ngày nên trường cho nghỉ 14 ngày là quá dài.



Giáo viên một trường mầm non ở TP Thủ Đức đo nhiệt độ, kiểm tra thông tin trẻ mỗi ngày trước khi vào lớp. Ảnh: PA

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD&ĐT TP Thủ Đức, cho rằng phương án xử lý tại Trường mầm non Tuổi Thơ cũng là khó khăn chung của các trường, ngành giáo dục hiện nay, nhất là với khối mầm non và tiểu học khi có giáo viên bị nhiễm.

Theo ông Nguyên, đúng là quy định hiện nay F0 cách ly tại nhà 14 ngày và F1 chỉ cách ly 5 ngày đối với những người đã tiêm đủ vaccine. Tuy nhiên, đối với lớp mầm non khi giáo viên bị nhiễm thì phương án xử lí còn tùy điều kiện nhân sự, tâm lý phụ huynh của trường do mầm non là khối học đặc thù, giáo viên thường xuyên tiếp xúc với trẻ trong lớp trong khi trẻ mầm non chưa được tiêm vaccine.

Chưa kể ở bậc học này ở các trường còn thiếu giáo viên và bảo mẫu, nên khi trong lớp có F0 mà lại là giáo viên khiến việc điều chuyển giáo viên thay thế rất khó. Hơn nữa, việc thay đổi giáo viên, làm quen với trẻ cũng sẽ cực hơn nếu chỉ phụ trách thời gian ngắn. Do đó, trong trường hợp không có phương án nào khác, lớp có F0 phải nghỉ theo thời gian nghỉ cách ly của giáo viên cho đến khi giáo viên đi dạy trở lại.

“Học trò đi học lại, F0 sẽ tăng là điều tất yếu nhưng khi giáo viên bị nhiễm sẽ là khó khăn rất lớn với các trường. Lúc này chỉ có thể mong giáo viên nhanh âm tính và khỏe mạnh, trẻ an toàn để tiếp tục trở lại lớp giảng dạy. Vì vậy, rất mong phụ huynh thông cảm cho các trường khi tình hình nhân sự, điều kiện trường lớp… còn hạn chế hiện nay” – ông Nguyên chia sẻ.