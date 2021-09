Hủy kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 Cuối tuần qua, ĐH Quốc gia TP.HCM vừa có công văn chính thức gửi đến Bộ GD&ĐT về việc hủy kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do ĐH này tổ chức. Theo đó, ĐH Quốc gia TP.HCM đã chuẩn bị công tác tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2021 dành cho TS đã đăng ký và tạo điều kiện cho TS thuộc nhóm đối tượng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT do dịch bệnh COVID-19 đăng ký bổ sung. Các công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, sẵn sàng cho việc tổ chức thi khi dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước. Thời điểm dịch bệnh được kiểm soát vẫn chưa rõ ràng. Việc huy động số lượng lớn nhân sự tổ chức thi và tham dự thi tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch tại các địa phương. Do đó, hội đồng thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM đã quyết định không tổ chức kỳ thi này. Với gần 30.000 TS đã đăng ký thi từ trước, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ hoàn trả lệ phí dự thi cho từng TS. Đồng thời, ĐH Quốc gia TP.HCM dành một phần chỉ tiêu để xét tuyển các TS thuộc đối tượng đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021.