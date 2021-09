Ngày 25-9, UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch cho phép cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ (đi cùng) không ở trong vùng dịch được trở về TP Đà Nẵng.

Việc này nhằm đảm bảo số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục để bắt đầu các hoạt động dạy học trực tiếp khi tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP được kiểm soát.

Theo đó, công dân trở về (đợt 1) phải có tên trong danh sách do Sở GD&ĐT cung cấp. Ngoài ra không ở tại các xã, phường, thị trấn đang thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị số 16 và các địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao theo Quyết định 2686 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (gọi chung là địa phương có dịch).

Riêng công dân đang ở tại An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh, UBND TP Đà Nẵng sẽ xem xét, cho phép trở về trong đợt tiếp theo khi các điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ được thuận lợi hơn.

Người về TP phải có đơn có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn là đang tạm trú tại địa phương và địa phương đó không có dịch.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên hiện có nơi ở tại tỉnh Quảng Nam nhưng đang dạy/học tại TP Đà Nẵng và có nhu cầu đi về trong ngày sẽ được hướng dẫn riêng sau khi việc dạy học được tổ chức trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.



Trước đó, Đà Nẵng cũng đã tổ chức đón hàng trăm người dân trở về từ TP.HCM. Ảnh: T.AN

Theo thống kê có khoảng hơn 17.000 người có nhu cầu trở về TP Đà Nẵng, trong đó gần 8.000 học sinh, học viên và hơn 1.400 giáo viên, nhân viên.

Về thời gian, đợt 1 từ ngày 29-9 đến hết ngày 6-10 đối với công dân trở về thành phố tự túc phương tiện đi lại đường bộ. Các đợt tiếp theo, Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, tham mưu UBND TP quyết định.

Lãnh đạo Đà Nẵng đề nghị Công an TP chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các lực lượng liên ngành tại chốt kiểm soát đối chiếu với danh sách do Sở GD&ĐT cung cấp, cho phép công dân có tên trong danh sách, đơn có xác nhận của địa phương nơi tạm trú được qua chốt.

Hướng dẫn công dân khai báo y tế và xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (gộp 3 người/mẫu) tại chốt kiểm soát; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực chốt kiểm soát.

Đối với công dân trở về từ các địa phương phía bắc TP Đà Nẵng: Qua Chốt C1 - đường Tạ Quang Bửu, quận Liên Chiểu.

Công dân trở về từ các địa phương phía nam và phía tây TP Đà Nẵng: Qua Chốt C10 - đường Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn; Chốt C22 - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn và Chốt C6 - quốc lộ 14B, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.

Công dân trở về phải thực hiện đầy đủ quy định về phòng, chống dịch COVID -19, đặc biệt là tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế trong quá trình di chuyển.

Sau khi vào TP và đến nơi cư trú, công dân phải thông báo với cơ quan y tế hoặc chính quyền, công an địa phương để được quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe.

Ngoài ra phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày, trong thời gian này không ra khỏi nhà, hạn chế nói chuyện, tiếp xúc với những người trong gia đình, đeo khẩu trang (khuyến cáo mang thêm kính chắn giọt bắn), giữ khoảng cách trên 2m khi tiếp xúc và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.

Công dân tự theo dõi sức khỏe 2 lần (sáng, chiều) hằng ngày. Nên ở tại phòng riêng và hạn chế ra khỏi phòng riêng, thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào túi đựng rác thải riêng và để gọn vào góc phòng của người được cách ly.

Người sống cùng nhà với công dân trở về TP hạn chế ra khỏi nhà và tiếp xúc với người xung quanh, ghi chép nhật kí tiếp xúc hằng ngày để truy vết khi cần thiết.

Thông báo cho cơ quan y tế địa phương khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh (ho, sốt, khó thở, mất vị giác, khướu giác, đau, rát họng…) để được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh tại nhà.

Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì cách ly toàn bộ người trong gia đình, lấy mẫu xét nghiệm test nhanh các trường hợp còn lại trong gia đình. Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn toàn bộ người trong gia đình.

Ngoài ra phải thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 14 kể từ ngày về đến Đà Nẵng. Việc này được tiến hành lồng ghép với Kế hoạch số 164 của UBND TP về xét nghiệm SARS-CoV-2 để giám sát, sàng lọc COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.