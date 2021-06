Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tiếp tục hoãn thi năng lực chuyên biệt Do tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM, Long An và một số tỉnh lân cận vẫn còn tiếp diễn phức tạp, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa quyết định tiếp tục hoãn tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 28-6 tới. Đây là lần thứ hai trường phải ra thông báo hoãn kỳ thi này. Trường sẽ tiếp tục gia hạn thời gian đăng ký cho thí sinh đến khi có thông báo về lịch thi mới. Trường cũng lưu ý sẽ không tổ chức điểm thi tại Trường CĐ Sư phạm Long An mà dồn vào một điểm thi chính tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Lịch thi mới sẽ được thông báo đến thí sinh chậm nhất một tuần trước ngày thi trên trang thông tin của kỳ thi, qua email và tin nhắn theo số điện thoại đã đăng ký.