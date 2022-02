Tám trường công an lần đầu tổ chức thi đánh giá để tuyển sinh Theo kế hoạch do Bộ Công an mới ban hành về đổi mới công tác tuyển sinh ĐH chính quy tuyển mới trong công an nhân dân, năm nay, bộ có tám trường công an tuyển sinh ĐH chính quy, gồm: Học viện Cảnh sát nhân dân, An ninh nhân dân, Chính trị Công an nhân dân, ĐH An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Phòng cháy chữa cháy, Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và Học viện Quốc tế. Bên cạnh tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, đây là năm đầu tiên Bộ Công an sẽ tổ chức bài thi đánh giá tuyển sinh trình độ ĐH chính quy để xét tuyển kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc xét học bạ. Kỳ thi sẽ được Bộ Công an tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT và bộ cũng sẽ sớm công bố đề thi minh họa để TS tiếp cận.