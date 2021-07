Hôm nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn với thời gian 120 phút. Buổi chiều, các em sẽ làm bài thi môn toán.

Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp do đó tại các Hội đồng thi, điểm thi công tác an ninh, phòng chống dịch được triển khai nghiêm ngặt.

Tại TP.HCM, ở điểm thi trường THPT Trưng Vương, quận 1, ngay từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa con tới trường và đảm bảo các biện pháp phòng dịch. Phụ huynh cũng không quên động viên tinh thần, chúc các con làm bài thật tốt trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi.











Phụ huynh động viên con trước giờ thi. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trước cổng trường an ninh được thắt chặt, các lực lượng công an, dân quân đứng túc trực và luôn đảm bảo giữ khoảng cách an toàn. Vào lúc 7 giờ sáng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi và các biện pháp phòng dịch tại điểm thi.



Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (giữa) kiểm tra công tác thi tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, quận 1. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tai điểm thi Trường THPT Hiệp Bình, TP Thủ Đức năm nay có hơn 500 em dự thi tốt nghiệp THPT. Sáng nay, bước vào môn thi đầu tiên các em đến khá sớm với tâm trạng thoải mái.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt, từ đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, phân làn ra vào cho thí sinh để đảm bảo phòng dịch.



Giám thị mặc đồ bảo hộ đo thân nhiệt cho thí sinh. Ảnh: PHẠM ANH

Các em đến trường đều được hướng dẫn vào thẳng phòng thi để không tụ tập, nói chuyện với nhau bên ngoài. Em Hồng Nhung thi tại điểm thi này bày tỏ: "Thi trong mùa dịch nhưng do nhà em gần trường và thi tại trường mình học nên em không lo lắng gì. Thời gian qua em cũng đã ôn rất nhiều, dù ôn tập online nhưng thầy cô ôn khá kỹ nên em cảm thấy tự tin khi đi thi".



Giám thị kiểm tra giấy tờ của thí sinh. Ảnh: PHẠM ANH

Hồng Nhung cũng cho biết, em đoán đề Ngữ văn năm nay rơi vào một trong hai tác phẩm là Vợ Nhặt và Vợ Chồng A Phủ vì lâu rồi đề thi chưa có hai tác phẩm này trong khi đây là những tác phẩm rất hay. Nhiều bạn cũng đoán để này nên khi ôn em tập trung khá nhiều.

Tại điểm thi trường THCS Bàn Cờ, quận 3, từ 6 giờ sáng, các thí sinh đã có mặt tại cổng trường để chuẩn bị thi môn đầu tiên. Tại các ngã tư gần điểm thi THCS Bàn Cờ, công an, bảo vệ đề nghị phụ huynh để thí sinh tự đi vào cổng trường để tránh tập trung. Phụ huynh cũng không được tập trung ở quanh khu vực trường để chờ con.



Thí sinh xếp hàng, giữ khoảng cách trước khi vào điểm thi. Ảnh: KHÁNH CHI

Thí sinh được giáo viên, tình nguyện viên hướng dẫn xếp hàng, giữ khoảng cách, phân luồng đi vào trường. Tình nguyện viên thu giấy khai báo y tế hằng ngày của thí sinh trước khi vào trường. Những thí sinh chưa khai báo được phát tờ khai.



Thí sinh nộp lại phiếu khai báo y tế trước khi vào cổng. Ảnh: KHÁNH CHI

Bùi Đình Thắng, học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ em rất thoải mái trước khi thi môn văn vì đây không phải là môn thi xét tuyển Đại học. "Em đã ôn bài kỹ tất cả các môn ở nhà, khai báo y tế hằng ngày trước khi tới trường. Em nghĩ tinh thần phải thoải mái mới hoàn thành tốt các bài thi. Bên cạnh đó, em cũng chuẩn bị kính chống giọt bắn, đeo khẩu trang và rửa tay bằng nước sát khuẩn thường xuyên để bảo vệ bản thân" - Thắng nói.

Trong khi đó, đối với Nguyễn Trần Phương Nam, học sinh THPT Nguyễn Thị Minh Khai, văn lại là môn thi Nam quan tâm nhất.

Nam bày tỏ: "Em dự đoán đề thi sẽ rơi vào bài Vợ chồng A Phủ và Vợ nhặt. Em khá lo lắng vì tình hình dịch bệnh khiến em không thể đến trường học mà chỉ tự ôn và học online ở nhà. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý của em. Gia đình luôn động viên em không nên áp lực mà hãy giữ tinh thần thoải mái. Dù điểm thi gần nhiều điểm phong tỏa, nhưng em thấy việc tổ chức thi của nhà trường rất tốt, mọi người luôn giữ khoảng cách an toàn nên khá yên tâm. Em sẽ cố gắng hoàn thành bài thi đầu tiên thật tốt để không áp lực ở những môn sau".

Tại điểm thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm, TP Cần Thơ, em Võ Thị Huyền Như, học sinh lớp 12C trường THPT Quốc Văn cho biết em thi ngành y trường Đại học Y dược Cần Thơ. Hiện em đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức để bước vào kỳ thi.

"Thời gian qua do dịch COVID-19 nên em phải tự ôn tập cũng gặp nhiều khó khăn. Hơn em từ Đồng Tháp sang Cần Thơ theo học nên hai tháng nay không thể về thăm nhà nên cũng nhớ mọi người.Em đã chuẩn bị các biện pháp phòng dịch như khẩu trang, sát khuẩn để bảo vệ cho bản thân mình", Như nói thêm.



Giám thị đọc tên và kiểm tra giấy tờ của thí sinh trước khi vào phòng thi. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Cô Phạm Thị Mỹ Phương, Trưởng điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm cho biết điểm có 696 thí sinh thuộc 6 đơn vị trên địa bàn dự thi.



Phòng thi bố trí chỗ ngồi các thí sinh bảo đảm an toàn phòng dịch. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, hội đồng thi đã bố trí thành viên sát khuẩn và đo thân nhiệt cho các em trước cổng trường. Bên cạnh đó nhắc nhở tuyên truyền các em thực hiện các biện pháp phòng dịch. Đáng chú ý sau khi các em làm thủ tục thì hội đồng thi sẽ tiến hành cho các em đổi khẩu trang nhằm phòng dịch COVID-19 đảm bảo cuộc thi nghiêm túc an toàn.

Tại điểm thi Trung học phổ thông Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội rút kinh nghiệm ngày hôm qua, sáng nay các thí sinh đến khá sớm.

Sáng 7-7, dù mới sáng sớm nhiệt độ ở Hà Nội đã rất nóng, thí sinh mang theo quạt cầm tay mini vào phòng thi để hạ nhiệt. Em N.T bị tai nạn giao thông trước ngày thi, tuy nhiên vẫn cố gắng tham gia kỳ thi đợt 1.



Thí sinh bị gãy chân được hỗ trợ tại điểm thi Amsterdam, Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: HÀ PHƯỢNG



Chia sẻ về tâm trạng trước giờ thi, Nguyễn Bảo Châu, THPT Trung Văn chia sẻ, em tự tin đi thi ngày đâu tiên vì cả 2 môn văn, toán em đều học khá, thời gian giãn cách xã hội em ôn bài rất kỹ

Tại điểm thi trường THPT Ông Ích Khiêm (xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) ngay từ sáng sớm, các em đã có mặt tại cổng trường để kiểm tra y tế và chờ thủ tục vào phòng thi.

Đội thanh niên tình nguyện của Huyện đoàn Hoà Vang và học sinh tình nguyện trường THPT Ông Ích Khiêm cũng đã có mặt rất sớm để hướng dẫn các thí sinh việc giữ khoảng cách, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt và phục vụ nước uống, giúp đỡ các thí sinh những việc cần thiết.

Em Nguyễn Nhân Hiếu học sinh lớp 12/13 cho biết: “Sáng nay, em đã đến sớm trước 45 phút để ổn định tinh thần và kiểm tra kỹ giấy tờ, đồ dùng cần thiết trước khi bước vào phòng thi. Quan trọng hơn là việc kiểm tra y tế, để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như các bạn thì em đã thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của các anh chị tình nguyện viên ở đây”.

Tại điểm thi này có 552 thí sinh với 23 phòng thi, các em là học sinh của trường THPT Ông Ích Khiêm. Trước khi bước vào thi, nhà trường đã phối hợp tích cực với cơ quan chức năng huyện Hoà Vang để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID – 19 và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Phần lớn các thí sinh đều có tâm lý thoải mái trước khi bước vào phòng thi.

Thừa Thiên Huế có trên 13.400 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ghi nhận tại trường THPT chuyên Quốc Học (TP Huế), học sinh đến điểm thi được lực lượng y tế, thầy cô giáo, các bạn tình nguyện viên đo nhiệt độ trước khi vào phòng thi.



Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (thứ 2 phải qua), ông Nguyễn Tân, Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh (đầu tiên bên phải) kiểm tra điểm thi Trường THPT chuyên Quốc Học.

Tại điểm thi này, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Nguyễn Tân, Giám đốc sở GD&ĐT đi kiểm tra. Tại đây, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đảm bảo nghiêm túc nhưng không quá căng thẳng; công tác chỉ đạo phải quyết liệt, trong phối hợp thực hiện phải nhịp nhàng và chặt chẽ.