Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và công tác chuẩn bị năm học mới 2021-2022.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống, trong đó có ngành GD&ĐT.

Trong 2 năm 2020-2021, tiến độ xây dựng các công trình trường học đều bị chậm. Chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, hiện hầu hết công trình xây dựng, sửa chữa trường lớp đều đang chậm tiến độ, chắc chắn sẽ không kịp theo kế hoạch ban đầu. Dự kiến ngày 5-9 không có phòng học mới nào kịp đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, hầu hết các cơ sở giáo dục ngoài công lập gặp nhiều khó khăn, nhất là cấp học mầm non. Chỉ trong năm 2020-2021, đã có 151 cơ sở giáo dục mầm non (gồm 27 trường và 124 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập) đã phải giải thể và ngưng hoạt động, dẫn đến giảm 411 phòng học.

TP đang gặp khó khăn về pháp lý trong điều chỉnh quy hoạch đất dùng cho giáo dục nên công tác cấp phép thành lập và hoạt động của các cơ sở giáo dục ngoài công lập cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, tỉ lệ trường ngoài công lập tăng năm 20217 là 11,74%, năm 2018 là 10,04%, năm 2019 là 6,22% đến năm 2020 chỉ có 3,03%, năm 2021 là 1,77%; trong 2 năm, số trường phổ thông ngoài công lập không tăng.

Sở GD&ĐT cho biết thêm, năm học 2021-2022, dự kiến toàn TP tăng 30.939 học sinh (gồm 27.991 công lập và 2.948 ngoài công lập). Trong đó, mầm non tăng 5.140 học sinh, tiểu học tăng 31.517 học sinh, THCS giảm 6.733 học sinh, THPT tăng 1.015 học sinh.

Số học sinh tiếp tục tăng nhiều ở cấp tiểu học, tập trung tại TP Thủ Đức và một số quận, huyện (quận 12, quận Bình Tân, quận Gò Vấp, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn) do đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, nên tình trạng dân số tăng cơ học cao.

Do đó, năm học tới đây, thành phố vẫn đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học, nhưng sĩ số học sinh/lớp còn cao, tỷ lệ học sinh được học hai buổi/ngày chưa đáp ứng yêu cầu.

Hiện nay Bộ GD&ĐT đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học. Tuy nhiên, dịch đang phức tạp, nhiều cơ sở giáo dục đang được trưng dựng phục vụ công tác phòng chống dịch, các công tác chuẩn bị cho năm học mới còn khó khăn, Sở GD&ĐT đang cân nhắc để tham mưu UBND TP về thời điểm tựu trường, khai giảng năm học mới phù hợp với tình hình TP.

Năm học này, TP.HCM triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 lại tiếp tục gặp khó khăn như các năm trước. Đó là cơ sở vật chất, trường lớp không đpá ứng yêu cầu 100% học sinh lớp 1, 2, 6 được học 2 buổi/ngày, sĩ số học sinh /lớp còn cao.

Bên cạnh đó, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục phức tạp gây khó khăn trong các công tác chuẩn bị như tuyển sinh, tuyển dụng, mưa sắm trang thiết bị dạy học. Sửa chữa trường lớp bị chậm tiến độ, học sinh lớp đầu cấp nhập học trễ không có thời gian làm quen môi trường mới, thời gian và chất lượng tập huấn đội ngũ giáo viên các lớp 2 và lớp 6 khó khăn.

Ngoài ra, còn có khó khăn đặc thù của chương trình lớp 6 với các bộ môn tích hợp khiến nhiều trường và giáo viên lúng túng.