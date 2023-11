Giao lưu trực tuyến: Tham gia BHYT, người dân làm gì để hưởng quyền lợi cao nhất?

(PLO)- BHYT là một trong những chính sách an sinh xã hội, được Nhà nước tổ chức trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe toàn dân.

BHYT hỗ trợ khám và điều trị bệnh thông qua khoản tiền hỗ trợ chi trả. Chế độ này được thực hiện dựa trên các nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT.

Hiện nay, số người tham gia BHYT ngày càng cao. Cụ thể, tại TP.HCM, từ đầu năm 2023 đến nay, số người tham gia BHYT là 7.981.911 người, đạt 91,34% kế hoạch giao. Theo đó, số người tham gia tăng 1,02% so với tháng trước, tăng 2,51% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,53% so với ngày 31-12-2022.

Qua công tác truyền thông thì đến nay nhận thức của người dân về chính sách BHYT đã được nâng cao. Hầu hết người dân đều mong muốn được tham gia BHYT để đảm bảo an sinh cho bản thân và gia đình.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng thẻ BHYT để khám chữa bệnh đã có một số thắc mắc liên quan đến những thủ tục, chế độ, chính sách của người tham gia sẽ được hưởng.

Để giải đáp một số vướng mắc liên quan đến quyền lợi của người tham gia BHYT, báo Pháp Luật TP.HCM phối hợp với cơ quan BHXH TP.HCM tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Tham gia BHYT, người dân cần làm gì để hưởng quyền lợi cao nhất”.

Chương trình sẽ bắt đầu lúc 8 giờ 30 thứ Tư, ngày 15-11. Chương trình sẽ được tường thuật đầy đủ trên www.plo.vn.

Chương trình có sự tham gia tư vấn của các khách mời như bà Phan Thị Mai, Trưởng phòng Quản lý thu - sổ, thẻ, BHXH TP.HCM; ông Trần Thế Trọng, Trưởng phòng Giám định BHYT 2; ông Lương Đình Thới, Phó Trưởng phòng Giám định BHYT 1, BHXH TP.HCM.

VÕ HÀ