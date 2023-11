Ghi nhận của PV, sáng ngày 10-11, hơn 20 người dân tại phường Tân Thới Nhất, quận 12 đã tới giao nộp các loại vũ khí như dao, mã tấu, kiếm… Tất cả trường hợp này được Công an phường Tân Thới Nhất trao một phần quà.

Trong đợt vận động, Công an phường cũng tập trung tuyên truyền đến các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn phường các nội dung chính trong những văn bản quy định quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ.

Sáng 10-11, hơn 20 người dân tại phường Tân Thới Nhất, quận 12 đã tới giao nộp các loại vũ khí như dao, mã tấu, kiếm. Ảnh: TRẦN MINH

Vận động người thân, bạn bè

Ông Nguyễn Ngọc Khánh, ngụ tại phường Tân Thới Nhất, quận 12 cho biết khi được công an khu vực và ban chỉ huy công an phường kêu gọi người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ ông liền hưởng ứng.

“Hôm nay tôi giao nộp 1 con dao dài khoảng 30 cm. Buổi sáng hôm trước đang quét rác trước sân nhà, tôì thấy con dao giấu trong một cánh cửa hư gần đó. Tôi liền lấy cất đi và sau đó trình báo cơ quan công an. Sáng hôm nay tôi tới trụ sở công an nộp luôn để tránh những điều đáng tiếc xảy ra” – ông Khánh kể.

Đa số vũ khí được người dân nhặt từ ngoài đường. Ảnh: TRẦN MINH

Tương tự, anh Nguyễn Văn Trọng, ngụ tại phường Tân Thới Nhất, quận 12 cho biết mô hình này rất được bà con khu phố 4 ủng hộ và riêng bản thân anh sẽ vận động người thân, bạn bè giao nộp vũ khí cho cơ quan chức năng.

“Tối hôm qua, tôi đi làm về thì thấy vài thanh thiếu niên đang tụ tập. Sau khi rời đi, mấy thanh niên này bỏ lại một vật gì đó giống mã tấu nên tôi liền đem đi cất và sáng sớm hôm nay tôi lên công an phường bàn giao hung khí này và trình báo vụ việc hôm qua để tránh việc đáng tiếc xảy ra. Sau khi giao nộp tôi còn nhận được phần quà nên cảm thấy rất vui” – anh Trọng chia sẻ.

Sau khi người dân giao nộp thì được tặng một phần quà từ Công an phường. Ảnh: TRẦN MINH

Hơn 60 loại vũ khí được giao nộp

Trao đổi với PV, Đại úy Trịnh Văn Thanh, Phó trưởng Công an phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM cho biết nhằm thực hiện lời kêu gọi của Giám đốc Công an thành phố và Ban chỉ huy Công an quận 12, công an phường đã tuyên truyền, phát động sâu rộng cho người dân về việc thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Hoạt động này đã được người dân trên địa bàn phường ủng hộ.

Đại úy Trịnh Văn Thanh giải thích cho người dân hiểu rõ về hành vi tàng trữ vũ khí là vi phạm pháp luật. Ảnh: TRẦN MINH

Theo Đại úy Thanh, thực tế các trường hợp vi phạm về ANTT hầu hết nằm trong độ tuổi từ 14 đến 30 tuổi gồm những học sinh cá biệt, nghiện game, bỏ học, thiếu sự quan tâm, quản lý, giáo dục từ gia đình,…

Đã có hơn 60 loại vũ khí được giao nộp cho Công an phường. Ảnh: TRẦN MINH

“Phần lớn những trường hợp sử dụng phương tiện độ, chế; tàng trữ, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm đánh nhau, gây rối trật tự công cộng là dưới 18 tuổi (chiếm 75,5%). Do đó, việc vận động người dân giao nộp vũ khí, hung khí, vật liệu nổ rất cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng” – Đại úy Thanh cho hay.

Tính từ ngày 1-11 cho đến nay, đã có hơn 60 loại vũ khí được giao nộp cho Công an phường.

TRẦN MINH