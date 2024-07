Giáo viên đang nghỉ hè mà bị ốm có được hưởng chế độ ốm đau? 17/07/2024 11:25

Gửi câu hỏi tới chuyên mục "Chát với chuyên gia" do Pháp Luật TP.HCM và Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp tổ chức, bạn đọc Minh Anh hỏi: Tôi là giáo viên, hiện đang nghỉ hè. Cho tôi hỏi khi tôi bị đau bệnh trong thời gian này thì có được hưởng chế độ ốm đau (chế độ BHXH) hay không?

Cô giáo và học sinh trong lớp học. Ảnh: NGUYỄN QUYỀN

Giải đáp vấn đề nêu trên, TS Đinh Thị Chiến, Chi Hội Trưởng Hội Luật Gia - Giảng viên Khoa Luật Dân sự, Trường ĐH Luật TP.HCM, cho biết:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 59/2015 của Bộ LĐ-TB&XH, người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ ốm đau trong các trường hợp sau:

(i) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

(ii) Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Lưu ý rằng, trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì trong thời gian này không phải đóng bảo hiểm xã hội, nhưng nếu thuộc hai trường hợp nêu trên cũng được hưởng chế độ ốm đau.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 59, các trường hợp sau đây không được giải quyết chế độ ốm đau:

(i) Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo Danh mục do pháp luật quy định.

(ii) Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

(iii) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

Trên đây là quy định chung đối với người lao động, đối với giáo viên, thời gian nghỉ hàng năm được Bộ GD&ĐT quy định riêng. Đơn cử như với giáo viên THPT được quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên bao gồm: nghỉ hè (thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 2 tháng, bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động; được hưởng nguyên lương và các phụ cấp - nếu có), nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác.

Như vậy, giáo viên bị ốm đau trong thời gian nghỉ hè thì không được hưởng chế độ ốm đau.

Cũng cần lý giải thêm rằng bản chất của chế độ ốm đau là nhằm bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi phải nghỉ việc do bị ốm đau. Đối với giáo viên trong thời gian nghỉ hè thì vẫn được hưởng lương nên khi bị ốm đau trong thời gian này sẽ không được hưởng chế độ trợ cấp ốm đau.