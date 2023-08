Greenwood bị cấm cửa ở Saudi Arabia vì mối thù với Ronaldo

(PLO)- Mason Greenwood lo ngại anh không có cơ hội phục hồi sự nghiệp ở Saudi Arabia do mối thù đang diễn ra với đàn anh Cristiano Ronaldo.

Man United đã thông báo chia tay Mason Greenwood và anh đang tìm kiếm một đội bóng mới không phải ở Anh, nhưng không đến miền đất hứa Saudi Arabia vì mâu thuẫn với Ronaldo.

Cầu thủ 21 tuổi này đang tìm kiếm một CLB mới sau khi có tin hồi đầu tuần rằng anh sẽ rời Manchester United sau khi họ tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về tương lai của anh.

Greenwood bị bắt vào tháng 1-2022 vì nghi ngờ phạm một số tội bao gồm cả âm mưu cưỡng hiếp, sẽ không chơi cho Man United nữa và có khả năng sẽ ra đi theo dạng cho mượn hoặc chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, cơ quan Công tố sau đó bãi bỏ cáo buộc vào tháng 2 năm nay, sau khi các nhân chứng chủ chốt rút lui.

Man United cũng đã tiến hành cuộc điều tra của riêng họ, kể từ khi Greenwood bị bắt. Cuộc điều tra đó kéo dài 5 tháng, sau đó Man United phát hiện Greenwood không phạm những tội mà anh ta bị buộc tội nhưng cũng kết luận rằng sẽ tốt nhất cho tất cả nếu anh rời xa Old Trafford.

Theo The Sun, tài năng trẻ Greenwood đã được liên kết với các CLB giàu có tại Saudi Arabia nhưng con đường này sẽ không khả thi, sau một bình luận mà anh từng đưa ra về Ronaldo khi còn trẻ.

Trong khi siêu sao người Bồ Đào Nha đang chơi cho Real Madrid - nơi anh đã giành được vô số danh hiệu và khẳng định vị thế là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, thì Greenwood lại công khai khẳng định sự nghiệp của Ronaldo “đã chết”, khi đề cập đến sự suy giảm phong độ của đàn anh 38 tuổi.

Nhận xét của Greenwood xuất hiện vào tháng 3 năm nay, sau khi cặp đôi này trước đó từng có khoảng thời gian cùng nhau làm đồng đội khi Ronaldo trở lại sân Old Trafford lần thứ hai vào năm 2021. Cầu thủ người Anh đã nhận nhiều lời chỉ trích từ những người đứng đầu Man United vào thời điểm đó, với sự phản ứng về sự thiếu trưởng thành của anh.

Những nguồn tin mật cho biết Ronaldo được thông báo về những bình luận của Greenwood, khiến anh rất tức giận và cảnh báo những người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia không bao giờ có động thái nào đối với cầu thủ người Anh.

Một nguồn tin nói với The Sun: “Ronaldo thực sự khó chịu với những gì Greenwood nói, nhưng anh có lý do chính đáng để như vậy khi bạn xem xét những gì anh đã đạt được trong sự nghiệp so với vị trí của Greenwood. Nguyên do của lời mỉa mai từ Greenwood xuất phát từ việc Ronaldo ký hợp đồng với Man United khiến anh chơi bị mất suất ra sân. Vì vậy, mối quan hệ giữa họ không tốt”.

Cần biết Ronaldo là cái tên lớn đầu tiên chuyển đến giải chuyên nghiệp Saudi Pro League khi anh gia nhập Al Nassr vào cuối năm ngoái và tạo sức ảnh hưởng cực lớn ở vương quốc này. Vì thế, quan điểm chống lại Greenwood của chân sút 5 lần giành Quả bóng vàng sẽ tác động lớn đến việc làng bóng Saudi Arabia không mua cầu thủ trẻ người Anh.

Các nguồn tin cho biết thêm: 'Ronaldo được đối xử như ông hoàng ở Saudi Arabia và những gì anh nói đều có giá trị. Ronaldo có thừa ảnh hưởng ở đó để ngăn chặn các CLB Vùng Vịnh ký hợp đồng với Greenwood nếu anh muốn”.

Mới nhất, HLV của Al Ettifaq, cựu tuyển thủ Anh Steven Gerrard cũng khẳng định ông không muốn ký hợp đồng với Greenwood và bác bỏ những tin đồn liên quan đến tiền đạo này là “tin giả”. Hiện tại, có một số CLB từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ý đã liên hệ với Man United về việc chuyển nhượng Greenwood.

HÙNG VĂN