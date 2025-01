Hà An Huy chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng đạt quán quân Vietnam Idol 2023 06/01/2025 22:18

(PLO)- Trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay sau 1 năm mất hút trên đường đua âm nhạc kể từ khi đạt quán quân Vietnam Idol Hà An Huy thừa nhận bản thân chưa xứng đáng với chữ quán quân.

Ngày 6-1, Hà An Huy, quán quân Vietnam Idol 2023 ra mắt EP đầu tiên trong sự nghiệp với tên gọi "‘N|" với 7 ca khúc tâm đắc.

Hà An Huy chia sẻ về tên sản phẩm âm nhạc

"N| là logo mà tôi đảo ngược lại từ từ IN. IN trong tiếng Anh vừa có nghĩa là ‘chào đón’ hoặc ‘trong’. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi muốn chào đón mọi người đến với thế giới âm nhạc đặc biệt trong EP lần này.

Dấu gạch nhỏ mở đầu tượng trưng cho một cánh cửa, không có vật nào để đóng lại. Như kiểu mời mọi người vào tham quan miễn phí.

Còn chữ N là tóm tắt cho EP lần này. Những đường nét lên xuống của chữ N cũng chính là sự ẩn dụ cho các giai đoạn lên xuống trong sự nghiệp âm nhạc của tôi.

Còn dấu gạch cuối, nó như là bức tường ngăn cách. Được xem như là điểm cuối, là căn phòng riêng cho EP lần này" - Hà An Huy nói về tên sản phẩm.

Hà An Huy cho biết đây là dự án bản thân tốn rất nhiều thời gian lên ý tưởng cũng như chốt ý tưởng bản thân thích nhất.

Thế nhưng vì muốn trả ơn cho khán giả vì đã đến, yêu thương mình nên anh quyết định ra mắt sản phẩm âm nhạc càng sớm càng tốt.

Nam ca sĩ cho biết, cùng với EP đầu tay, anh sẽ cố gắng hoạt động nghệ thuật để năm 2025 thật sự đáng nhớ.

Khi được nhắc đến về sự vắng bóng trên đường đua âm nhạc trong suốt một năm vừa qua, Hà An Huy thừa nhận từng mất phương hướng sau khi trở thành quán quân Vietnam Idol.

Nhiều khán giả yêu mến giọng hát và sáng tác của Hà An Huy bày tỏ sự tiếc nuối khi nam ca sĩ gần như bỏ lỡ cơ hội tận dụng sức nóng từ danh hiệu quán quân của Vietnam Idol.

Hà An Huy tiết lộ bản thân sau khi trở thành quán quân đã xuống dốc về tinh thần, cạn kiệt về ý tưởng.

"Sau khi đăng quang tôi không có bất kỳ ý tưởng nào để làm và sau đó tôi phát hiện ra bản thân chưa biết yêu hay thích điều gì trong âm nhạc dù chơi được nhiều nhạc cụ hát được các thể loại" - Hà An Huy cho hay.

Nhắc về những danh hiệu bản thân đã đạt được, Hà An Huy nghĩ rằng những chiến thắng chỉ là may mắn chứ chưa phải là do mình hoàn toàn.

"Tôi không công nhận bản thân mình là xứng đáng với danh hiệu đã đạt được, tôi nghĩ mình cần phải có nhiều hơn nữa để xứng đáng với từ quán quân đấy.

Dù cầm trên tay cúp chiến thắng nhưng chưa có khí chất khiến tôi rụt rè và quãng thời gian đó tôi tìm hiểu bản thân mình, cũng như tìm hiểu về thiên nhiên cây cối, sàng lọc lại những gì bản thân yêu mến, đam mê thực sự" - Hà An Huy chia sẻ.

Tuy nhiên, trong quãng thời gian loay hoay tìm kiếm điều bản thân yêu thích, Hà An Huy may mắn có gia đình, bạn bè và nhiều đồng nghiệp bên cạnh trong đó có mẹ của nam ca sĩ, nghệ sĩ chèo Minh Phương.

Hà An Huy và mẹ, nghệ sĩ chèo Minh Phương

Tại buổi ra mắt EP, mẹ của Hà An Huy là nghệ sĩ chèo Minh Phương xúc động khi thấy sự trưởng thành và cột mốc mới trong sự nghiệp của con trai.

Nữ nghệ sĩ cho biết, con trai sinh ra trong gia đình hoạt động nghệ thuật là nền tảng khá tốt, may mắn.

Tuy nhiên, môi trường mà con tiếp xúc thường ngày cũng rất quan trọng, vì sẽ ảnh hưởng đến nhân sinh quan của con. Bà cũng cho rằng, việc tham gia các cuộc thi là bệ phóng tốt để con được cọ xát, học hỏi và được nhiều người biết đến.

EP là sự kết hợp của Hà An Huy với một số nhạc sĩ Hàn Quốc sáng tác và bắt tay với nhiều nhà sản xuất như HINO, Nguyễn Hồ Hiếu, Đậu Tất Đạt... để hoàn thiện.

EP được thu âm tại Hàn Quốc. Trong thời gian ngắn sắp tới, anh sẽ phát hành thêm phiên bản tiếng Hàn của 2 ca khúc trong EP.

"Ra nhạc trong thời điểm cận tết, khi mà mọi người có lẽ sẽ nghe nhạc tết nhiều hơn, nhưng tôi không tính toán gì cả mà chỉ biết rằng những người yêu mến đã chờ đợi mình quá lâu, tôi cần trả ơn họ" - Hà An Huy bày tỏ.