Hà Nội: Cứu kịp một người bị kẹt trong đám cháy lúc nửa đêm

(PLO)- Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng đưa một người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Công an Hà Nội cho biết, vào khoảng 23 giờ 10 ngày 12-10, tổng đài 114 Trung tâm Thông tin chỉ huy công an Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân trên đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

Ngay lập tức, Trung tâm Thông tin chỉ huy công an thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai, Công an quận Hai Bà Trưng cùng phương tiện khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh CA

Địa điểm xảy ra cháy là tầng một của nhà năm tầng và cháy lan sang nhà bên cạnh, diện tích cháy khoảng 60m2.

Xác định có người mắc kẹt bên trong, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ người bị mắc kẹt.

Đến 23 giờ 50 cùng ngày, các lực lượng đã dập tắt đám cháy và đưa một người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Hiện thiệt hại tài sản trong vụ cháy đang thống kê, nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định do cháy máy bơm ở tầng một.

VIDEO: Cháy nổ kinh hoàng tại bãi đỗ xe sân bay (PLO)- Video quay cảnh cháy lớn do nổ tại bãi đỗ xe sân bay Luton (Anh), khiến tất cả chuyến bay đi và đến bị hoãn.

PHI HÙNG