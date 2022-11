Hà Nội sẽ lập trạm xét nghiệm an toàn thực phẩm tại các chợ

(PLO)- Lãnh đạo Sở Công thương Hà Nội cho biết đang hướng dẫn lập các trạm xét nghiệm nhanh để kiểm định chất lượng thực phẩm, hàng hoá tại các chợ trên địa bàn TP Hà Nội...

Nhiều chợ chưa đảm bảo an toàn thực phẩm

Ngày 15-11, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo báo cáo của Sở Công thương, hiện TP có 29 trung tâm thương mại, 132 siêu thị, 453 chợ, 18 nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Trong đó, hệ thống chợ phục vụ 60% nhu cầu tiêu dùng, mua sắm thực phẩm trên địa bàn.

Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho hay, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn thời gian qua dù đạt được nhiều bước tiến song vẫn còn một số bất cập. Cụ thể, việc chấp hành quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm của các tiểu thương còn yếu; truy xuất nguồn gốc thực phẩm chưa được làm thường xuyên; nhận thức của người tiêu dùng chưa cao; còn tồn tại nhiều chợ cóc, chợ tạm chưa đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm…

Bà Lê Thị Hằng, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, tình trạng không đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn TP là rất quan ngại. Kết quả khảo sát tại các chợ đầu mối lớn của Hà Nội như chợ Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm) và chợ đầu mối phía Nam (quận Hoàng Mai) cho thấy cơ sở vật chất không bảo đảm về về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm…

Sẽ lập các trạm xét nghiệm nhanh ở các chợ

Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho hay thời gian qua ngành công thương Hà Nội đã đã hoàn thành việc khảo sát toàn bộ hệ thống, mạng lưới chợ, để đánh giá về hạ tầng thương mại đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong đó, Sở đã hướng dẫn hơn 500 cơ sở sản xuất, kinh doanh tại chợ bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm và được cấp biển nhận diện cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn…

“Đặc biệt, Sở đang hướng dẫn một số chợ lắp đặt nhà xét nghiệm nhanh tại chợ để người tiêu dùng khi mua sắm có thể kiểm định nhanh chất lượng hàng hóa…”, lãnh đạo Sở Công thương thông tin.

Trước đó, ngày 5-11-2021 TP Hà Nội đã ban hành Đề án “Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2022-2025”. Đề án đặt mục tiêu tới năm 2025, 100% số đơn vị quản lý chợ, các cơ sở kinh doanh thực phẩm cố định tại chợ được tuyên truyền, phổ biến, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm;

100% số chợ được giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm; 100% số chợ đang hoạt động được nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, đầu tư; 100% số chợ xây mới đáp ứng được các tiêu chí chợ bảo đảm an toàn thực phẩm, văn minh thương mại…

Đặc biệt đề án cũng giao Sở Công thương phối hợp với các sở ngành, địa phương rà soát, bố trí vị trí thuận lợi để lắp đặt nhà trạm phục vụ Tổ kiểm tra làm việc, lấy mẫu xét nghiệm nhanh hằng ngày đối với các thực phẩm kinh doanh tại chợ.

TP.HCM: Nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm không đóng tiền phạt (PLO)- Có cơ sở vi phạm chẳng những không đóng tiền phạt mà còn ngưng hoạt động một thời gian rồi thành lập cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm mới.

TRỌNG PHÚ