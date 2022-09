Hà Nội thừa cơ tăng tốc

Hà Nội vẫn đang dẫn đầu bảng với 31 điểm nhưng chỉ còn hơn đối thủ đeo bám ráo riết Bình Định 4 điểm. Khoảng cách mong manh này cũng đồng nghĩa thầy trò HLV Chun Jae-ho phải cẩn trọng từng trận đấu để không phải hối tiếc khi đường đua về đích ngày càng ngắn lại.

Chủ sân Hàng Đẫy ngày 1-10 sẽ chỉ tiếp B. Bình Dương (On Football trực tiếp lúc 19 giờ 15), đội bóng nằm ở giữa bảng xếp hạng, không có nhiều cửa chen chân vào tốp có huy chương, mà xuống hạng càng khó. Tình trạng lấp lửng của đội khách sẽ giúp Hà Nội dễ chơi hơn, đặc biệt là đội trưởng Văn Quyết và đồng đội muốn tận dụng ưu thế sân nhà để đánh bại B. Bình Dương như chuộc lỗi vừa để thua nặng nề Bình Định 0-3.

Nhưng cái chính vẫn là nội lực của Hà Nội vượt trội lứa cầu thủ già trẻ đan xen của B. Bình Dương vẫn đang vừa chạy vừa xếp hàng. Dẫn chứng rõ nhất cho phong độ thất thường của đội bóng HLV Lư Đình Tuấn vừa thua nặng Bình Định 1-4 là đánh bại Viettel 2-1, hay cầm hòa đối thủ trên cơ HA Gia Lai 1-1. Nó cũng cho thấy B. Bình Dương biết cách nhìn đối thủ mà chơi, ít nhất đá với đội bóng lớn Hà Nội cần phòng ngự chặt để không thua nặng, trước khi nghĩ đến chiến thắng.

Rất không may cho đội khách là chủ sân Hàng Đẫy ở thời điểm này rất cần điểm để “cắt đuôi” các đội theo sau và học trò ông Chun Jae-ho thừa sức làm điều này. Với dàn nội binh hầu hết khoác áo tuyển quốc gia và các ngoại binh chất lượng, Hà Nội có lẽ không khó giành chiến thắng trước B. Bình Dương, có thể lặp lại cả tỉ số 3-0 như ở trận lượt đi.

Trận đấu muộn vòng 17 V-League tâm điểm khác diễn ra trên sân Thanh Hóa cũng trong chiều 1-10 với chuyến làm khách dự báo đầy cam go của Bình Định (On Football trực tiếp lúc 17 giờ). Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng cứ ngỡ sẽ băng băng về đích sau chuỗi bốn trận thắng như chẻ tre liên tiếp thì bất ngờ khựng lại trên sân nhà khi hòa không bàn thắng với Hải Phòng. Nó làm đứt mạch cảm xúc của giới hâm mộ bóng đá Bình Định lẫn sự lo lắng cho đội nhà dù đội hình sở hữu nhiều cầu thủ giỏi.

Có một niềm an ủi lớn cho Bình Định là tân binh Đặng Văn Lâm sau hai trận ra mắt đã chơi rất chắc chắn, không để thủng lưới bàn nào mà còn cứu nhiều bàn thua trông thấy. Đội bóng đất võ lượt đi từng thắng nhọc nhằn Thanh Hóa 1-0 nhưng có thể chiều 1-10 sẽ khác, khi các học trò Petrovic thường chơi rất sung trên sân nhà.•

Các trận đấu khác vòng 17 V-League

• Ngày 1-10, Nam Định (16 điểm) tiếp khách Hà Tĩnh (15 điểm) trong hoàn cảnh cả hai cùng khổ sẽ rất quyết liệt (On Sport+ trực tiếp lúc 18 giờ). Lực lượng của hai đội bóng… yếu tương đồng nên lợi thế sân nhà Thiên Trường có nhiều ý nghĩa hơn giúp Nam Định qua cơn bĩ cực. Hà Tĩnh lượt đi thắng 2-0 nhưng có thể bị chủ nhà đòi cả vốn lẫn lãi.

• SL Nghệ An (22 điểm) chạm trán Viettel (25 điểm) chiều 1-10 cũng là một trận đấu hấp dẫn (On Sports New trực tiếp lúc 18 giờ). Chút thiệt thòi cho khách là tiền vệ chủ bài Hoàng Đức bị chấn thương không thể lên tuyển và cũng chưa hồi phục khiến Viettel phải thận trọng hơn. Thầy ngoại Bae Ji-won cần thời gian hiểu rõ hơn các nhà đương kim vô địch ở môi trường V-League có những trận Viettel đá rất hay và ngược lại. Khi niềm hưng phấn không quá cao, Viettel dù trên cơ nhưng khó thắng SL Nghệ An thường có vẻ cứng cỏi trên sân Vinh. TT