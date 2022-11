Hai người nước ngoài bị truy nã đặc biệt bị bắt ở Bình Dương

(PLO)- Hai người này mang quốc tịch Trung Quốc, phạm tội rồi trốn qua Việt Nam

Ngày 18-11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ Zhang Guo Zhong (sinh năm 1972) và Pan Jianlel (sinh năm 1984) cùng mang Quốc tịch Trung Quốc, bị truy nã đặc biệt.

Theo cơ quan công an, đây là hai người nước ngoài bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn trên địa bàn phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương)

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) xác minh được Zhang Guo Zhong đang ở tại một ngôi nhà nằm trong một khu dân cư thuộc phường An Phú.

Sau khi xác minh đúng người bị phía Trung Quốc truy nã, lực lượng trinh sát đã bao vây và bắt giữ. Thời điểm này, phát hiện Pan Jianlel ở chung cũng bị truy nã nên bắt giữ cả hai người.

Theo hồ sơ, Zhang Guo Zhong là chủ mưu trong vụ án “Tổ chức xã hội đen và giết người” đang bị Công anTP Phúc Châu (Trung Quốc) truy nã. Còn Pan Jianlel bị phía Công an Trung Quốc truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.

Cơ quan công an đang làm thủ tục di lý hai người này về Trung Quốc để xử lý theo quy định.

LÊ ÁNH