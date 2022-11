Trộm 100 lượng vàng, trốn truy nã 21 năm

(PLO)- Sau khi trộm túi vàng của chủ, lái xe Chương bỏ trốn và dùng giấy tờ giả, không đăng ký tạm trú, di chuyển nhiều nơi nhưng vẫn bị Công an TP Vũng Tàu bắt giữ.

Chỉ trong vòng 10 ngày đầu tháng 11-2022, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Vũng Tàu đã liên tiếp bắt giữ hai đối tượng trốn truy nã hơn 20 năm ở hai vụ án khác nhau, đều về tội trộm cắp tài sản.

Tài xế riêng trộm túi vàng của chủ

Theo hồ sơ, năm 2001, Phạm Hoàng Chương (sinh năm 1965, quê quán TP.HCM) xuống Vũng Tàu. Chương được thuê làm tài xế lái riêng cho bà N (ngụ phường 3, TP Vũng Tàu). Khoảng 8 giờ sáng 26-6-2001, Chương chở bà N cùng con gái bà N và một người bạn của bà N từ TP.HCM xuống Vũng Tàu. Bà N và bạn yêu cầu Chương chở đến nhà một người khác tại phường 4, TP Vũng Tàu.

Tại đây, bạn của bà N vào trong nhà để lấy một túi bên trong đựng 100 lượng vàng SJC. Sau đó, tất cả lên xe đi. Người bạn đưa túi vàng cho bà N, bà N cất vào dưới ghế lái của tài xế. Bà N nói bạn yên tâm về Chương vì là tài xế riêng, tin tưởng được.

Bà N yêu cầu Chương chạy qua chợ Vũng Tàu. Đến cổng chợ, bà N cùng bạn xuống xe vào trong chợ mua đồ và dặn dò nhờ Chương trông giúp con gái (11 tuổi) cùng túi đồ.

Tuy nhiên, lúc này vì lòng tham, Chương đã nói bé gái xuống xe gọi mẹ. Khi bé bước xuống, Chương lấy túi vàng rồi xuống xe bỏ trốn.

Vợ con và hàng xóm đều ngỡ ngàng khi biết Chương là đối tượng trốn truy nã suốt 21 năm qua.

Đang ngồi nhậu thì bất ngờ bị bắt

Theo trinh sát, sau khi lấy được túi vàng Chương đã bỏ trốn lên TP.HCM. Tại đây Chương tìm mua giấy tờ tùy thân, bằng lái xe giả, đổi tên lót rồi xin lái xe khách đường dài Bắc - Nam, không đăng ký tạm trú tại bất cứ đâu để trốn tránh sự truy tìm của công an.

Chương không lập gia đình. Nhờ tài ăn nói, dáng vẻ đẹp trai, đào hoa mà Chương quen, sống chung như vợ chồng với một số phụ nữ, có con chung. Số vàng trộm được Chương đưa, chi cho những phụ nữ sống cùng mình.

Sau này khi không thể lái xe đường dài nữa, Chương quay về TP.HCM sống cùng một phụ nữ và con trai tại đường Lê Công Phép, phường An Lạc, quận Bình Tân. Tại đây Chương cũng không đăng ký tạm trú. Khi công an triển khai làm căn cước công dân, Chương tìm mua giấy tờ tùy thân giả trên mạng nhằm đối phó khi bị kiểm tra.

Qua công tác trinh sát, Đội hình sự Công an TP Vũng Tàu đã tìm ra địa chỉ của Chương. Tối 7-11, khi Chương đang ngồi nhậu cùng hàng xóm, các trinh sát đã ập vào bắt giữ. Vợ con và hàng xóm đều ngỡ ngàng khi biết Chương là đối tượng trốn truy nã suốt 21 năm qua.

“Chương xuất thân là trẻ trong cô nhi viện. Khi lớn lên ra ngoài sinh sống, thông tin về nhân thân đối tượng không có. Khi bị bắt, bước đầu Chương không thừa nhận nhưng với các tài liệu, chứng cứ, thông tin các trinh sát đưa ra, Chương mới nhận mình là tài xế đã trộm túi vàng của bà N” - trinh sát cho hay.

Trao đổi với PV, Trung tá Bùi Uy Phừng, Đội trưởng Đội CSHS Công an TP Vũng Tàu, cho biết đây là một trong bảy đối tượng truy nã, bỏ trốn trên 15 năm mà đơn vị, Công an TP Vũng Tàu lên kế hoạch xác minh, truy bắt. Việc truy bắt các đối tượng gặp nhiều khó khăn vì các lý do khách quan. Tuy nhiên, các trinh sát Đội CSHS đã sử dụng kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì xác minh qua nhiều địa bàn để bắt giữ đối tượng.•

Người giúp việc “bỗng dưng” biến mất Khoảng 22 giờ ngày 3-11, tại một căn nhà trọ trên đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP.HCM, các trinh sát Công an TP Vũng Tàu đã bất ngờ áp sát, bắt giữ một phụ nữ vừa đi nhặt ve chai trở về nhà. Người này là Lương Muội (64 tuổi) đã bỏ trốn hơn 20 năm qua. Ngày 25-3-2002, chị V (ngụ phường 3, TP Vũng Tàu) thuê bà Muội để làm giúp việc, dọn dẹp trong nhà. Sáng 18-4-2002, bà Muội đến nhà chị V làm. Tuy nhiên, trưa ngày cùng khi chị V đi làm về thì không thấy bà Muội ở nhà. Qua kiểm tra, chị V phát hiện mất một số tài sản gồm tiền, dây chuyền, lắc vàng, đồng hồ để trong tủ gỗ. Chị V báo công an nhưng lúc này bà Muội đã bỏ trốn. Công an đã ra quyết định truy nã Lương Muội.

TRÙNG KHÁNH