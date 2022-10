Thay đổi họ tên cả gia đình rồi trốn truy nã suốt 30 năm

(PLO)- Người đàn ông thay đổi họ tên của mình và cả vợ con rồi trốn truy nã suốt 30 năm, nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng công an.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt giữ bị can Đỗ Văn Thạch (56 tuổi, trú trên địa bàn) – là đối tượng trốn truy nã suốt 30 năm.

Cuối năm 1991, đầu năm 1992, trên địa bàn TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phú cũ) liên tiếp xảy ra các vụ cắt phá đường dây tải điện, gồm cả đường dây cao thế và hạ thế.

Vào cuộc điều tra, công an khởi tố vụ án, khởi tố tám bị can về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về An ninh Quốc gia.

Nhóm này bị xác định gây ra 22 vụ cắt phá đường dây tải điện, gồm đường dây cao thế 6KV và đường dây hạ thế 220V; lấy cắp hơn 7000m dây cáp điện các loại (dây cáp nhôm AC35, AC50, AC95, dây cáp M16…), thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước.

Cơ quan điều tra sau đó đề nghị truy tố bảy bị can, riêng Đỗ Văn Thạch do bỏ trốn khỏi địa phương nên bị phát lệnh truy nã.

Để trốn tránh sự truy bắt, Đỗ Văn Thạch thay đổi ngày/tháng/năm sinh, đổi tên thành Nguyễn Văn Thạch. Bị can còn đổi cả tên của vợ con, cắt đứt liên lạc với gia đình, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy vết.

Tuy vậy, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nhiều năm kiên trì lần theo dấu vết, công an xác định bị can đang lẩn trốn tại địa bàn thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Trưa hôm 24-10, lực lượng chức năng lên phương án, tổ chức bắt giữ Đỗ Văn Thạch.

PHÚC BÌNH