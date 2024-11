Hải Phòng thông tin việc cấp phép giải đấu Poker 29/11/2024 20:34

(PLO)- Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng khẳng định việc cấp phép cho giải đấu Poker là đúng theo quy định, còn việc có hay không đánh bạc trá hình, cơ quan công an sẽ giám sát chặt chẽ.

Chiều 29-11, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan và các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố để làm rõ thông tin việc đồng ý chủ trương Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Thiên Lộc tổ chức giải đấu Poker USOP Hải Phòng mở rộng lần thứ 2 năm 2024.

Việc tổ chức cuộc họp nhằm làm rõ thông tin dư luận nghi vấn đặt câu hỏi: Có hay không đây là một hình thức đánh bạc trá hình?

Bà Phạm Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng thông tin về việc cấp phép cho giải đấu Poker Hải Phòng mở rộng lần thứ 2 năm 2024. Ảnh: NGỌC SƠN

Tại cuộc họp, bà Phạm Tô Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho biết ngày 24-9, Công ty CP Dịch vụ giải trí Thiên Lộc có tờ trình về việc tổ chức giải đấu Poker Hải Phòng mở rộng lần thứ 2 năm 2024.

Căn cứ các quy định, ngày 30-9, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng có văn bản gửi Công ty CP Dịch vụ giải trí Thiên Lộc, đồng ý về chủ trương tổ chức Giải đấu Poker USOP Hải Phòng mở rộng lần thứ 2 năm 2024.

Văn bản này yêu cầu công tác tổ chức giải đấu phải đảm bảo quy định tại Luật thi đấu của Hiệp hội Bridge và Poker thế giới; quy định của Hiệp hội Thể thao Bridge và Poker Việt Nam, đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, y tế...

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cũng yêu cầu đơn vị đứng ra tổ chức giải thực hiện nghiêm việc cam kết giải đấu không có hiện tượng cờ bạc trá hình và thực hiện đúng các quy định về tổ chức giải đấu theo quy định của pháp luật.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, Poker là một môn thể thao được công nhận và việc cấp phép để tổ chức hoàn toàn đúng theo quy định. Về việc có hay không hình thức đánh bạc trái phép, cơ quan công an sẽ giám sát chặt chẽ việc này.

Theo đại diện phòng Phòng an ninh chính trị nội bộ - Công an Hải Phòng, đây không phải lần đầu tiên dư luận nghi vấn có hay không việc đánh bạc trá hình tại giải đấu Poker được tổ chức tại Hải Phòng. Lần đầu tiên giải này được tổ chức cũng có dư luận và cơ quan công an đã xác minh, làm rõ và kết luận không có dấu hiệu đánh bạc trá hình như dư luận phản ánh.

Về giải đấu lần này, cơ quan công an đã làm việc với Công ty CP Dịch vụ giải trí Thiên Lộc, yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, cam kết không có hình thức đánh bạc.

“Lực lượng chức năng sẽ tăng cường nắm tình hình và sẽ xử lý nghiêm nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật”- đại diện phía công an Hải Phòng cho biết.

Khách sạn Pullman Hải Phòng, nơi tổ chức giải đấu Poker USOP Hải Phòng mở rộng lần thứ 2 năm 2024. Ảnh: NGỌC SƠN

Theo Ban tổ chức, giải đấu Poker USOP Hải Phòng mở rộng lần thứ 2 năm 2024 được tổ chức từ ngày 29-11 đến 11-12-2024 tại khách sạn Pullman Hải Phòng (quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Giải đấu có giá trị tiền thưởng lên tới 100 tỉ đồng.

Đại diện Ban tổ chức cho biết đến thời điểm hiện tại chưa thể thống kê về số lượng vận động viên. Việc này sẽ được báo cáo cụ thể đến cơ quan chức năng theo quy định sau khi kết thúc giải đấu.