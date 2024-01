Hai phụ nữ ở Sóc Trăng lên Facebook live stream chơi lô tô ăn tiền

(PLO)- Qua công tác nắm tình hình, Công an Sóc Trăng phát hiện Hồng và Trang nhiều lần live stream Facebook chơi lô tô ăn tiền.

Ngày 12-1, tin từ Công an Sóc Trăng cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa mời hai người phụ nữ đến làm việc để làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đó là Đỗ Thị Kim Hồng (34 tuổi) và Lâm Thùy Trang (28 tuổi, cùng ngụ huyện Long Phú).

Qua công tác nắm tình hình, Công an Sóc Trăng phát hiện Hồng và Trang nhiều lần live stream Facebook kêu lô tô ăn tiền. Ảnh: CAST

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Sóc Trăng phát hiện có hai tài khoản Facebook nhiều lần phát trực tiếp (live stream) tổ chức các hoạt động đánh bạc.

Qua xác minh, Công an xác định hai tài khoản Facebook này của Hồng và Trang, nên mời cả hai đến cơ quan làm việc. Tại đây, Hồng và Trang đều thừa nhận đã sử dụng Facebook tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức kêu lô tô ăn tiền.

Cả hai còn xác định đã tổ chức 47 lượt live stream tổ chức chơi lô tô ăn tiền, mỗi phiên live stream thu hút từ 10-25 người tham gia. Ước tính tổng số tiền đã giao dịch hơn 500 triệu đồng.

Ngoài tổ chức live stream chơi lô tô ăn tiền, hai người phụ nữ còn công khai đăng tải các nội dung quảng cáo, mời gọi nhiều người tham gia vào hoạt động đánh bạc trên trang cá nhân của mình.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Sóc Trăng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

CHÂU ANH