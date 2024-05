Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn, Israel nói gì? 07/05/2024 07:01

(PLO)- Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn do Ai Cập và Qatar không lâu sau khi Israel bắt đầu sơ tán khoảng 100.000 dân khỏi phía đông TP Rafah nhằm chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ vào khu vực này.

Ngày 6-5, phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas thông báo chấp nhận đề xuất ngừng bắn và thả con tin do các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar đưa ra, tờ The Times of Israel đưa tin.

Theo đó, trong một thông báo ngắn gọn, Hamas cho biết lãnh đạo nhóm này - ông Ismail Haniyeh đã thông báo cho Qatar và Ai Cập rằng Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn do hai nước này đưa ra.

Ông Khalil al-Hayya - phó lãnh đạo Hamas ở Gaza, nói với đài Al Jazeera rằng đề xuất mà nhóm đồng ý là một thỏa thuận gồm 3 giai đoạn và mỗi giai đoạn sẽ kéo dài 42 ngày.

Theo ông Khalil al-Hayya, trong thỏa thuận này, vào ngày đầu tiên của giai đoạn đầu tiên, các bên cam kết về việc tạm thời dừng các hoạt động quân sự. Giai đoạn thứ hai sẽ thông báo về việc “ngưng vĩnh viễn các hoạt động quân sự và thù địch”.

Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn do Ai Cập và Qatar đưa ra nhưng Israel nói đề xuất này không đáp ứng được những yêu cầu cần thiết của Israel. Ảnh: REUTERS

Ông Khalil al-Hayya nói thêm rằng Ai Cập là bên bảo đảm cho thỏa thuận này và sẽ không cho phép chiến sự quay trở lại và các nhà đàm phán đã thông báo cho Hamas rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết đảm bảo việc thực hiện thỏa thuận.

Đáp lại, vào cuối ngày 6-5 Văn phòng Thủ tướng Israel nói rằng đề xuất mà Hamas chấp nhận “không đáp ứng được các yêu cầu cần thiết của Israel”. Tuy nhiên, Israel sẽ cử phái đoàn cấp chuyên viên tới Cairo tiếp tục đàm phán với hy vọng đạt được thỏa thuận có thể chấp nhận được.

Israel cũng cho biết nội các chiến tranh đã nhất trí quyết định đẩy mạnh chiến dịch tấn công ở TP Rafah (cực nam Gaza) “nhằm gây áp lực quân sự lên Hamas để đạt được tiến bộ trong việc giải phóng con tin và các mục tiêu chiến đấu khác”.