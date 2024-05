Có tin Mỹ dừng chuyển đạn dược cho Israel 06/05/2024 11:42

(PLO)- Nguồn tin Mỹ và Israel cho biết Washington đã tạm đình chỉ việc vận chuyển lô đạn dược mà Mỹ hỗ trợ an ninh Israel, chưa rõ lý do là gì.

Hãng tin Axios ngày 5-5 dẫn thông tin từ 2 quan chức Israel rằng Mỹ tuần trước đã tạm dừng vận chuyển đạn dược cho Israel.

Các quan chức Israel cho biết vụ việc đã làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng trong chính phủ Israel và khiến các quan chức Tel Aviv phải nỗ lực tìm hiểu lý do tại sao đợt viện trợ bị đình chỉ.

Đầu đạn pháo 155 mm được triển khai tại một vị trí ở miền bắc Israel, gần biên giới với Lebanon. Ảnh: AFP

Cùng ngày, đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ rằng chính quyền ông Biden chỉ tạm dừng vận chuyển lô đạn dược do Mỹ viện trợ Israel, song không cho biết lý do.

Khi được hỏi về lô hàng bị tạm dừng, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ không đề cập cụ thể lý do, mà chỉ nhắc lại những lần Mỹ hỗ trợ an ninh Israel.

Mỹ hỗ trợ an ninh Israel bao gồm: tăng hàng tỉ USD hỗ trợ an ninh cho Israel kể từ vụ tấn công ngày 7-10-2023; thông qua khoản viện trợ bổ sung lớn nhất từ trước đến nay để hỗ trợ khẩn cấp cho Israel; lãnh đạo một liên minh chưa từng có để bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công của Iran; và sẽ tiếp tục làm những gì cần thiết để đảm bảo Israel có thể tự vệ trước những mối đe dọa mà nước này phải đối mặt.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza hôm 5-5 tiếp tục bế tắc, Israel và Hamas đổ lỗi cho nhau.

Lãnh đạo Hamas - ông Ismail Haniyeh đổ lỗi cho Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu về việc "tiếp tục gây hấn và mở rộng vòng tròn xung đột, đồng thời phá hoại những nỗ lực được thực hiện thông qua các nhà hòa giải và các bên khác nhau".

Còn phía Israel nói những yêu cầu của Hamas là “quá đáng”. Ông Netanyahu tuyên bố rằng Israel sẽ đổ bộ vào TP Rafah để đè bẹp Hamas ở đó, bất chấp cảnh báo từ Mỹ và các nước khác về mối nguy hiểm đối với dân thường.