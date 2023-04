Hàn Quốc triệu đại sứ Trung Quốc do tranh cãi liên quan vấn đề Đài Loan

(PLO)- Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vừa triệu tập đại sứ Trung Quốc (TQ) tại thủ đô Seoul để phản đối việc Bắc Kinh chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vì đưa ra quan điểm về Đài Loan.

Ngày 20-4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã triệu tập đại sứ TQ để phản đối việc Bắc Kinh chỉ trích các phát ngôn của Tổng thống Yoon liên quan vấn đề an ninh xung quanh eo biển Đài Loan, theo hãng tin Reuters.

Theo Reuters, sau các tuyên bố của ông Yoon đưa ra hồi 18-4 về vấn đề eo biển Đài Loan, đại sứ TQ được cho là đã phản đối lập trường này của ông Yoon.

Cụ thể, Ông Yoon cho biết cá nhân ông phản đối cách tiếp cận của Bắc Kinh về vấn đề an ninh tại eo biển Đài Loan. Ông nhấn mạnh rằng “vấn đề an ninh tại eo biển Đài Loan không chỉ đơn giản là vấn đề giữa Trung Quốc và Đài Loan, mà nó giống như Triều Tiên, là một vấn đề mang tính toàn cầu.”

Ông còn nhận định rằng nguyên nhân dẫn đến nguy cơ bất ổn về an ninh tại khu vực eo biển Đài Loan là do những nổ lực của Bắc Kinh nhằm thay đổi hiện trạng khu vực bằng vũ lực.

Sau phát ngôn trên của ông Yoon, ngày 20-4, ông Hình Hải Minh - đại sứ TQ tại Seoul (Hàn Quốc) đã phản đối gay gắt lập trường này. Ông Hình cho rằng phát ngôn trên của ông Yoon cho thấy một sự “bất lịch sự trong lĩnh vực ngoại giao”.

Đáp lại động thái này của ông Hình, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sau đó đã ra lệnh triệu tập ông Hình vì đã đưa ra những phát ngôn mà giới chức Seoul cho là mang tính chỉ trích đối với ông Yoon.

Cùng diễn biến ngày 20-4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân kêu gọi Tổng thống Yoon cần hành động thận trọng về vấn đề Đài Loan, bởi nó là công việc nội bộ của Bắc Kinh và nó liên quan tới lợi ích cốt lõi của TQ, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Đáp lại những phát ngôn của ông Yoon được đưa ra hôm 18-4, ông Uông cho biết bản chất của vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên và vấn đề an ninh tại eo biển Đài Loan là hoàn toàn khác biệt và không thể so sánh với nhau được.

Ông còn lưu ý thêm rằng Seoul nên tuân thủ “Nguyên tắc một Trung Quốc” - nguyên tắc về sự công nhận của quốc tế trên phương diện ngoại giao theo quan điểm rằng trên thế giới chỉ có duy nhất một quốc gia TQ, và Đài Loan là một phần của quốc gia này.

